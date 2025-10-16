Brigada Azov a precizat că a distrus nouă dintre vehiculele blindate rusești în timpul luptei și a publicat imagini video verificate de Reuters, care arată desfășurarea confruntării lângă satul Malynivka, situat la aproximativ 13 km sud de Shakhove.

Statul Major ucrainean nu a comentat direct atacul, menționând doar că desfășoară operațiuni de „stabilizare” în zonă. În ultimele săptămâni, oficialii militari ucraineni au raportat că trupele lor avansează și recuperează teritorii în apropiere de Dobropillia, descriind forțele ruse ca fiind prinse într-o capcană.

Dobropillia se află în apropierea hub-ului logistic Pokrovsk, unul dintre obiectivele-cheie ale trupelor ruse care avansează lent spre vest în regiunea Donețk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat progresele forțelor sale ca dovadă că Ucraina poate contraataca împotriva impulsului avansării rusești.

Până în prezent, armata ucraineană a recucerit aproximativ 182 km² de teritoriu în zonă în ultimele luni.