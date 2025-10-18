Giorgia Meloni reacționează după ce liderul celui mai mare sindicat din Italia a numit-o „curtezana lui Trump”

Maurizio Landini, liderul CGIL, confederația sindicală care a organizat mai multe proteste pro-palestiniene înainte de acordul de încetare a focului din Gaza, a făcut aceste remarci marți, la televiziune, la o zi după ce mai mulți lideri mondiali, inclusiv Meloni, s-au întâlnit în Egipt pentru un summit dedicat păcii în Orientul Mijlociu, relatează The Guardian.

Landini a acuzat-o pe Meloni că „nu a mișcat un deget” pentru a aduce pacea în Gaza, limitându-se la rolul de „curtezană a lui Trump”.

Stânga italiană, acuzată de ipocrizie privind respectul față de femei

Într-o postare pe rețelele sociale, Meloni a afirmat că Landini este „evident orbit de un resentiment crescând (pe care îl pot înțelege)”, înainte de a publica o definiție a cuvântului „curtezană”.

„Cred că toată lumea cunoaște sensul cel mai comun atribuit acestui cuvânt, dar, în beneficiul celor care poate nu știu, public prima definiție găsită la o căutare rapidă pe internet”, a scris Meloni, postând o captură de ecran în care apărea: „Femeie cu moravuri ușoare, heterosexuală; eufemism pentru prostituată”.

Meloni i-a criticat și pe adversarii săi de stânga, afirmând că, deși „timp de decenii ne-au ținut lecții despre respectul față de femei”, acum „critică o femeie numind-o prostituată”.

În replică, Landini a susținut că nu a folosit „niciun fel de insultă sexistă” la adresa premierului și că termenul a fost folosit pentru a sugera o critică politică.

Într-un comunicat, el a precizat: „Într-un interviu de 10 minute, pe care oricine îl poate revedea, pentru a evita orice neînțelegere sau manipulare a termenului folosit, am clarificat imediat ce am vrut să spun, că Meloni era pe urmele lui Trump, că făcea parte din anturajul lui, era servitoarea lui Trump”.

În timpul discursului său din Egipt, Trump s-a întors către Meloni, singura femeie prezentă la eveniment, și i-a spus: „Te deranjează dacă spun că ești frumoasă? Pentru că ești cu adevărat frumoasă”.

Ulterior, președintele american a lăudat-o pe Meloni, descriind-o drept „o sursă de inspirație pentru toți”.