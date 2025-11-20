Meta plătește 190 de milioane de dolari pentru a soluționa disputa legată de confidențialitatea utilizatorilor Facebook

Acordul încheie procesul intentat de acționari, care l-au acuzat pe cofondatorul Facebook și pe ceilalți inculpați că au împovărat Meta cu miliarde de dolari. Acestea s-ar traduce în amenzi și cheltuieli juridice generate de încălcarea reglementărilor privind protecția datelor, potrivit Reuters.

Documentul formalizează o înțelegere anunțată în instanță pe 17 iulie, în a doua zi a unui proces programat să dureze opt zile. Acționarii solicitau 8 miliarde de dolari de la Zuckerberg și de la zece directori și funcționari, actuali și foști. Acuzațiile spuneau că au permis accesarea fără consimțământ a informațiilor personale ale utilizatorilor Facebook. Pârâții au respins toate acuzațiile.

Procesul, oprit înainte de mărturiile-cheie

Acordul a scurtat semnificativ procesul, care trebuia să includă mărturii ale unor figuri de prim plan. Printre ei, Zuckerberg, investitorul Marc Andreessen, fosta directoare operațională Sheryl Sandberg sau foști membri ai consiliului Facebook, precum Peter Thiel și Reed Hastings.

Meta, compania care a preluat în 2021 numele Facebook și care deține Instagram și WhatsApp, nu a fost parte în proces.

Procesele derivate recuperează bani de la directori și executivi în beneficiul companiei, și astfel, indirect, al acționarilor. Un precedent notabil a fost în 2021, când directorii Boeing au acceptat o înțelegere de 237,5 milioane de dolari într-un caz de supraveghere. De regulă, astfel de sume sunt acoperite prin polițele de asigurare de răspundere ale directorilor și funcționarilor.

Acționarii, printre care se numără și fonduri de pensii ale angajaților publici, au susținut că directorii nu i-au supravegheat adecvat pe Zuckerberg și Sandberg. Astfel le-ar fi permis să conducă o operațiune ilegală de colectare a datelor.

Scandalul Cambridge Analytica, punctul de plecare

Procesul a fost intentat în urma scandalului Cambridge Analytica. Este vorba despre firma britanică de consultanță politică, între timp desființată. Aceasta a accesat în mod secret datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook. Scopul era de a crea mesaje politice țintite, inclusiv pentru campania lui Donald Trump din 2016. Echipa de campanie a lui Trump a susținut că rolul Cambridge Analytica a fost unul minor.

Scandalul a dus la o amendă record de 5 miliarde de dolari. Aceasta a fost aplicată de Comisia Federală pentru Comerț și la alte acorduri legale. Zuckerberg a fost acuzat și că ar fi tranzacționat acțiuni Meta beneficiind de informații privilegiate.