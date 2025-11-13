Istvan Kovacs va arbitra meciul Slovacia – Irlanda de Nord, din preliminariile Cupei Mondiale 2026

O brigadă complet românească va arbitra partida din etapa a 9-a a preliminariilor Cupei Mondiale, programată vineri, de la ora 21:45, pe Kosicka Futbalova Arena din Kosice, între Slovacia și Irlanda de Nord.

La centru se va afla Istvan Kovacs, asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, cu Radu Petrescu al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa (VAR) și Marcel Bîrsan (AVAR). Supervizarea arbitrajului va fi asigurată de Clayton Pisani (Malta), iar delegatul UEFA este Yuriy Barbash (Ucraina).

Tot vineri, de la ora 21:45, pe St. Andrews Knighthead Park din Birmingham, o altă brigadă românească, condusă de Iuliana Demetrescu, va oficia partida Anglia – Republica Irlanda, contând pentru grupa D a preliminariilor Campionatului European U21 din 2027.

Demetrescu va fi asistată de Mihaela Țepușă și Bianca Florea, în timp ce Ana Maria Terteleac va fi al patrulea oficial.

Jon Eilif Skjervold (Norvegia) va îndeplini rolul de observator UEFA pentru arbitri, iar Peter Lundstrom (Finlanda) este delegatul UEFA al partidei.