Istvan Kovacs va arbitra Serbia-Albania din preliminariile pentru Campionatul Mondial

Istvan Kovacs a fost desemnat abitru de centru al meciului Serbia-Albania, care se va disputa săptămâna aceasta în preliminariile pentru Campionatul Mondial, anunță FRF.

Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor fi arbitri asistenți, iar Horațiu Feșnic al patrulea oficial al partidei. În camera VAR se vor afla doi arbitri germani, Bastian Dankert și Pascal Müller.

Serbia și Albania fac parte din Grupa K, alături de Anglia, Letonia și Andorra. Anglia se află pe primul loc, cu 15 puncte, iar cele două reprezentative balcanice luptă pentru poziția a doua; cu cinci meciuri jucate, Albania este pe locul 2, cu 8 puncte, în timp ce Serbia a jucat patru partide și are 7 puncte, fiind pe poziția a treia.

Partida are loc sâmbătă, de la ora 21:45, la Leskovac, Serbia.