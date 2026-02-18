Restricții de trafic pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7 din cauza ninsorii. Tronsoane închise pe A1, A3, A7 și A0

Update 2:

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, la ora 10:00, circulația rutieră este grav afectată în centrul, sudul și estul țării din cauza ninsorilor abundente și a viscolului puternic.

Autostrăzi închise

La această oră, traficul este închis pe următoarele tronsoane:

Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea, sensul spre București, între km 120 (Bascov, județul Argeș) și km 10 (București);

Autostrada A3 București – Brașov, între km 7 (București) și km 68 (Bărcănești, județul Prahova);

Autostrada A7 Ploiești – Adjud, între km 0 (Dumbrava, județul Prahova) și km 194 (Adjud, județul Vrancea);

Autostrada A0 – Centura Capitalei, între km 22 și km 39, pe segmentul Afumați – Balotești (județul Ilfov).

Restricții pentru vehiculele de mare tonaj

De asemenea, au fost impuse restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone pe Autostrada A2 București – Cernavodă, după cum urmează:

pe sensul București – Dragalina, între km 10 și km 105;

pe sensul Fetești – București, între km 144 și km 10.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să se informeze permanent cu privire la evoluția condițiilor meteo și a restricțiilor de trafic.

Update:

Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert: Alertă extremă pentru Autostrada A1 București-Pitești. Se recomandă ocolirea zonei sau găsirea unei rute alternative.

Știre inițială

„Pe Autostrada A3 București – Ploiești, se circulă în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile. În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3”, informează autoritățile.

Într-o nouă informare, autoritățile anunță că traficul pe A7 a fostr restricționat în totalitate. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile.În zonă se acționează pentru deblocarea drumului.În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului pentru toate autovehiculele pe întreg tronsonul autostrăzii A7”, anunță Centrul INFOTRAFIC

De asemenea, traficul se desfășoară îngreunat și pe Autostrada A2 București – Constanța, în condiții de iarnă.

„În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, între km. 10 – 105 pe sensul dinspre București spre Constanța, respectiv între km. 144 – 10 pe celălalt sens de mers”, se arată în informare.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele afectate de restricții, să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă.