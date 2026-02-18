Viscol la Rânca: Poliția a instalat filtru rutier. Cine nu are lanțuri și 4x4 nu trece

Măsura a fost luată din cauza viscolului puternic și a condițiilor meteo nefavorabile. Scopul este prevenirea accidentelor și protejarea participanților la trafic.

La filtrul rutier de la Rânca au acces doar mașinile dotate cu lanțuri antiderapante și tracțiune integrală (4×4).

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța față de mașina din față și să evite deplasările în zonă dacă nu sunt echipați corespunzător.

Filtrul rutier rămâne activ până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice și de trafic.