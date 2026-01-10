Prima pagină » Social » Degajări de fum la un spital privat din Arad

Degajări de fum la un spital privat din Arad

Pompierii au intervenit sâmbătă după ce au fost semnalate degajări de fum la un spital privat din Arad.
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
10 ian. 2026, 12:12, Social

ISU Arad a anunțat că a intervenit la un spital privat din municipiul Arad, situat pe strada Dr. Cornel Radu.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, autoscara, o autospecială pentru transport personal și victime multiple și două ambulanțe SMURD.

Pompierii au constatat că degajarea de fum a fost cauzată de un scurtcircuit la un panou electric exterior.

Pompierii verifică încăperile spitalului și susțin că nu se impune evacuarea pacienților și a personalului medical. A fost anunțat un echipaj al companiei de electricitate.

