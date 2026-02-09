Ursula von der Leyen cere o piață unică mai puternică și reducerea birocrației înainte de summitul UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Uniunii Europene să consolideze piața unică și să reducă birocrația pentru a face față concurenței.

Mesajul Ursulei von der Leyen a fost transmis într-o scrisoare adresată liderilor naționali, luni.

„Este clar că nu mai putem face afaceri ca de obicei. Normele naționale divergente și condițiile comerciale din statele membre descurajează întreprinderile să își atingă întregul potențial și limitează competitivitatea Europei. Obiectivul nostru principal trebuie să fie eliminarea acestor bariere interne”, a scris von der Leyen, relatează POLITICO.

În mesaj, ea a spus că lumea este „din ce în ce mai mult modelată de puterea brută, rivalitatea strategică și transformarea dependențelor în arme”.

Singura soluție, a susținut președinta Comisiei, este creșterea competitivității Uniunii Europene pentru a sprijini „efortul nostru de independență”.

Summitul de lucru de la castelul Alden Biesen, programat joi, va aborda modul în care UE poate integra piața sa unică și valorifica economia pentru a evita marginalizarea continentului în fața Chinei și Statelor Unite.

Prioritățile Comisiei includ reducerea birocrației și diversificarea legăturilor comerciale, punând accent pe o „preferință europeană” în achizițiile publice.

Ursula von der Leyen a anunțat că va prezenta liderilor un raport privind progresele în vederea reducerii sarcinilor administrative.