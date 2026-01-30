NASA amână prima misiune cu astronauți pe Lună din cauza frigului extrem de la locul de lansare

Prima misiune Artemis cu echipaj în lansare pe Lună este acum planificată pentru cel mai devreme 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat, potrivit AP.

NASA era pregătită să efectueze un test de alimentare cu combustibil a rachetei lunare de 98 de metri sâmbătă, dar a anulat totul joi seară din cauza frigului așteptat.

Repetiția generală crucială este programată pentru luni, dacă vremea permite. Această schimbare lasă NASA la dispoziție doar trei zile în februarie pentru a trimite patru astronauți în jurul Lunii și înapoi, înainte de a trece la martie.

„Orice întârzieri suplimentare ar duce la o schimbare de la o zi la alta”, a declarat NASA într-un comunicat de vineri.

Oficialii au declarat că încălzitoarele mențin capsula Orion caldă deasupra rachetei, iar sistemele de purjare a rachetei sunt, de asemenea, adaptate la frig.

Comandantul Reid Wiseman și echipajul său rămân în carantină în Houston, iar sosirea lor la Centrul Spațial Kennedy din Florida este incertă.

NASA are la dispoziție doar câteva zile într-o lună pentru a lansa primul său echipaj lunar în mai bine de o jumătate de secol. Apollo 17 a încheiat acel program de explorare lunară de renume în 1972.