Fotografii de arhivă cu masacrul comuniștilor greci au fost scoase la licitație de un colecționar belgian / Grecii au luat foc

Grecia a luat foc atunci când un colecționar belgian a scos la licitație fotografii extrem de importante reprezentând momente ale masacrului comuniștilor greci din timpul ocupației naziste. Indignarea grecilor a ajuns la cer într-o secundă, iar guvernul elen a cerut scoaterea fotografiilor de licitație. Colecționarul belgian habar nu avusese ce avea în posesie.
Luiza Moldovan
23 feb. 2026, 14:02, Știri externe

Un colecționar belgian care habar nu avea ce avea în casă a scos la licitație fotografii ale comuniștilor greci din perioada ocupației naziste, iar licitația ar fi trebuir să se desfășoare pe e-bay, potrivit euractiv.fr.

Fotografiile, considerate de o importanță istorică deosebită, au stârnit imediat indignare în rândul grecilor, care au luat foc și au ceur timediat retragerea lor de la licitația online.

Tim De Craene, colecționar specializat în suveniruri ale armatei germane și artefacte din cel de-al Doilea Război Mondial, a scos fotografiile la vânzare pe eBay pe 14 februarie prin compania sa, Crain’s Militaria.

Potrivit relatărilor, acesta nu ar fi realizat pe deplin importanța istorică a unor imagini din lot.

Execuția a venit după uciderea unui general german

Fotografiile provin din arhiva personală a locotenentului german din Wehrmacht, Hermann Heuer și includ 262 de imagini ale execuției în masă a 200 de comuniști greci la 1 mai 1944.

Execuția a fost o acțiune de pedepsire după uciderea unui general german de către luptători ai rezistenței elene și a devenit un simbol al rezistenței și martiriului în memoria colectivă greacă.

Înainte de război, Grecia avea o populație de aproximativ 7,22 milioane de locuitori și a pierdut între 500.000 și 800.000 de oameni în timpul conflictului și ocupației.

Autoritățile elene au reacționat urgent

Având în vedere natura sensibilă a materialelor, guvernul grec a cerut imediat retragerea fotografiilor de la licitație.

Deși vânzarea de documente și fotografii naziste nu este ilegală în Belgia, dacă acestea sunt tratate ca artefacte istorice și nu promovează ideologia nazistă, Grecia are dreptul legal de a recupera documente referitoare la crime de război comise pe teritoriul său, considerate parte a patrimoniului național.

Colecționarul a susținut că a achiziționat legal fotografiile la o licitație și că este proprietarul lor de drept.

Vineri, Ministerul Culturii din Grecia a trimis o echipă de experți la Evergem, lângă orașul Ghent, pentru a verifica autenticitatea fotografiilor și pentru a negocia achiziția acestora.

Cele două părți au semnat un acord preliminar care prevede retragerea imaginilor de pe platformele de licitații online și vânzarea lor către statul grec.

Imagini tulburătoare dintr-un masacru simbolic

Imaginile publicate online arată victimele mergând spre execuție, iar albumul conține și fotografii realizate după execuții, considerate deosebit de tulburătoare.

Reporterii Euractiv prezenți la Evergem au confirmat conținutul arhivei.

„Sunt ușurat și mulțumit de acordul preliminar la care s-a ajuns cu statul grec”, a declarat De Craene pentru Euractiv în fața locuinței sale din Evergem.

Colecționarul, vizibil stânjenit de atenția mediatică din Grecia, a refuzat să comenteze dacă a conștientizat pe parcurs importanța istorică a fotografiilor și nu a dorit să dezvăluie prețul negociat.

Publicația locală Protothema a relatat că suma convenită ar fi de aproximativ 100.000 de euro, însă informația nu a fost confirmată de Ministerul Culturii.

Dreapta a încercat să politizeze subiectul

Cazul a generat reacții puternice în Grecia, unde masacrul din 1944 rămâne un simbol al suferinței din perioada ocupației naziste.

Unii politicieni de extremă dreapta au încercat să politizeze subiectul, susținând că „simpatia unilaterală” față de stânga trebuie să înceteze, în timp ce partidele tradiționale au evitat să transforme cazul într-o dispută politică.

Acordul preliminar deschide calea repatrierii unor documente istorice sensibile, considerate esențiale pentru memoria colectivă și patrimoniul național al Greciei.

