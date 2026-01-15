Prima reacție a lui Julio Iglesias, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală

Julio Iglesias este acuzat de agresiune sexuală de către două femei, foste angajate ale acestuia. Acesta a afirmat, într-un interviu exclusiv pentru revista Hola!, că pregătește apărarea împotriva acuzațiilor de abuz sexual și trafic de persoane.

Sursa citată menționează că în timpul convorbirii telefonice, Iglesias părea serios, pe deplin conștient de gravitatea situației, dar încrezător în poziția sa.

Artistul spaniol le-a spus jurnaliștilor publicației că adevărul va ieși la iveală și că totul va fi clarificat.

Reacția lui Iglesias vine după ce două femei, o menajeră și o fizioterapeută, susțin că au suferit abuzuri sexuale și de altă natură în timp ce lucrau la proprietățile artistului din Republica Dominicană și Bahamas în 2021.

Cele două femei au depus plângere și au fost incluse în programul de protecție a martorilor. În continuare, potrivit procedurilor, Julio Iglesias va fi chemat la audieri.

Acuzațiile au stârnit reacții puternice în Spania, membrii guvernului susținând reclamantele și cerând ca o anchetă să stabilească adevărul.

Julio Iglesias este unul dintre cei mai de succes artiști latini din toate timpurile, cu peste 300 de milioane de discuri vândute într-o carieră care se întinde pe mai multe decenii.