Prima pagină » Știri externe » Șeful securității iraniene, Ali Larijani, respinge negocierile cu SUA și îl acuză pe Trump de haos

Secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, Ali Larijani, a declarat că Teheranul nu are planuri de a negocia cu SUA,
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
02 mart. 2026, 08:58, Știri externe

„Nu vom negocia cu Statele Unite”, a scris fostul consilier al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, care a fost ucis în atacurile demarate de Israel și SUA, respingând rapoartele potrivit cărora ar intenționa să reia negocierile cu Washingtonul, notează CNBC. 

Într-o postare anterioară, oficialul de la Teheran a scris: „Trump a aruncat regiunea în haos cu «speranțele sale false» și acum este îngrijorat de noi victime în rândul trupelor americane”.

Pentagonul a confirmat că trei soldați americani au fost uciși. Trump a precizat că națiunea îi va jeli, însă a spus că probabil nu vor fi ultimele decese, după cum a declarat el într-un videoclip filmat la sediul clubului său exclusivist, Mar-a-Lago, publicat de Casa Albă.

Dacă numărul deceselor va crește în rândul soldaților americani, remarca lui Trump, alături de un alt comentariu anterior dintr-un interviu în care acesta spunea: „ne așteptăm la victime, dar în final va fi un lucru foarte bun pentru lume”, s-ar putea întoarce împotriva lui, remarcă BBC. 

Conflictul din Orientul Mijlociu ajunge la a treia zi de război. Conflictul se extinde și în Kuweit. 

