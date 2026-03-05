Impresionantele proprietăți imobiliare ale lui Mojtaba Khamenei

Un portofoliu imobiliar de 138 de milioane de dolari (dintre care – o proprietate de 46,4 milioane de dolari în 2014), o vilă într-un cartier exclusivist din Dubai și hoteluri de lux în Mallorca și Frankfurt – este averea fiului lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei.

La 56 de ani, acesta conduce o impresionantă rețea imobiliară, prin intermediari – numele lui nu apare direct pe actul niciunei proprietăți, potrivit unei anchete – fluviu documentată timp de un an de publicația Bloomberg, care a accesat inclusiv documente confidențiale.

Un tip discret – Mojtaba Khamenei

Finanțarea, provenită din vânzările de petrol iranian, s-a transferat prin bănci britanice, elvețiene, din Lichtenstein și Emiratele Arabe Unite, prin intermediul unor companii – fantomă, precum Ziba Leisure Ltd., Birch Ventures Ltd. Și entități din Emiratele Arabe Unite, potrivit anchetei Bloomberg.

Un tip mai degrabă discret, Mojtaba Khamenei s-a ținut și pe sine, dar și familia departe de atenția publicului. Soția lui, Zahra Haddad-Adel, fiica lui Gholam-Ali Haddad-Adel, un politician conservator iranian și fost președinte al parlamentului, a murit sâmbătă în atacurile americane și israeliene.

Are trei copii pe care, de asemenea, îi ține departe de atenția publică.

Companii offshore care duc spre Mojtaba

Oricât a încercat Mojtaba să-și păstreze discreția, faptul că va deveni lider suprem iranian îl va exporta direct în centrul atenției.

Proprietățile sale imobiliare atent protejate depășesc o sută de milioane de dolari.

Doar proprietățile din Londra, dintre care cel puțin 11 sunt legate de numele lui, se află în ceea ce se numește „Billionaire’s Row” (Rândul miliardarilor).

O întreagă rețea de companii offshore duce, în cele din urmă, spre numele lui, în ciuda dorinței sale de discreție absolută.

Avansarea lui Mojtaba, după moartea tatălui său, la funcția supremă în stat ar putea înfuria mulți iranieni, care dezaprobă ferm guvernarea ereditară în Republica Islamică.

Corpul Gărzilor Revoluționare îl susțin puternic pe Mojtaba

În 2024, la Adunarea Experților din Iran, întrunită pentru a planifica succesiunea ayatollahului Ali Khamenei, acesta a și specificat că fiul său trebuie exclus din start din a fi luat în considerare.

Cu toate astea, potrivit unui raport al Iran International, „Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a exercitat presiuni puternice asupra grupului reunit de clerici pentru a-l alege pe Mojtaba drept noul lider al regimului”, arată o analiză New York Times.

O dictatură Khamenei?

De asemenea, faptul că Mojtaba este împins în față transmite mesajul că membrii de linie dură ai Gărzilor Revoluționare rămân în continuare la conducere, ceea ce sugerează că nu are să se schimbe nimic în curând, relatează publicația.

Un analist din Teheran, citat de New York Times, avertizează: „O parte a publicului va reacționa negativ și vehement la această decizie și va avea reacții negative”.

Continuitatea ereditară a clanului Khamenei ar fi percepută de mulți iranieni drept tiranică.