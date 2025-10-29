CNAB lansează „Airport Projects Live Stream”: Șantierele de la Otopeni, vizibile în timp real

„Vreau ca CNAB să fie o companie care să dea dovadă de totală transparență în relația cu antreprenorii și pasagerii. Aceștia pot urmări, începând de astăzi, cum evoluează lucrările de pe șantierele deschise în aeroport”, a declarat Mîndrescu.

Programul transmite imagini 24 de ore din 24, 7 zile din 7, și acoperă mai multe zone de intervenție. Printre acestea se numără creșterea capacității operaționale a aeroportului și optimizarea condițiilor de operare a aeronavelor, prin construirea unei noi căi de rulare, un drum de acces rapid pentru utilajele de handling, modernizarea și extinderea platformei nr. 2 de îmbarcare-debarcare a pasagerilor, cu o suprafață de 190.000 mp, precum și creșterea capacității de parcare a aeronavelor cu 28 de poziții.

De asemenea, sunt vizibile lucrările de modernizare a terminalelor aeroportului, care includ schimbarea instalațiilor electrice și a echipamentelor de climatizare, montarea de prize pentru telefoane și laptopuri, implementarea unui nou sistem de comandă și control, un sistem modern de detecție și semnalizare incendiu, precum și reamenajarea completă a interiorului terminalelor, incluzând finisaje, pardoseli, tavane, mobilier și signalistică.

Programul mai permite vizualizarea construcției noii parcări pentru pasageri, care va avea 1.019 locuri amenajate pe patru niveluri. În prezent funcționează 11 camere care transmit live din zonele de șantier, numărul acestora urmând să crească odată cu extinderea proiectelor de modernizare.