Pista 1 de la Aeroportul „Henri Coandă”, modernizată după 31 de ani

Potrivit CNAB, lucrările vizează aducerea infrastructurii aeroportuare la cele mai stricte standarde internaționale din domeniul aviației și reprezintă un pas esențial în creșterea capacității de operare a celui mai important aeroport al țării.

Proiectul include refacerea integrală a pistei 08R-26L, construcția a cinci noi căi de rulare, modernizarea altor două existente, înlocuirea integrală a sistemelor de balizaj, modernizarea magistralelor de cabluri subterane, reconfigurarea zonei de siguranță și relocarea drumului perimetral. De asemenea, vor fi construite platforme anti-suflu la capetele pistei, pentru protejarea terasamentelor împotriva jetului motoarelor aeronavelor la decolare.

Lucrările vor fi realizate etapizat, astfel încât traficul aeroportuar să nu fie afectat, iar aeronavele militare să își poată menține accesul către pistă dinspre Baza 90 Transport Aerian.

Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 106 milioane de euro. Proiectarea este prevăzută să dureze 9 luni, execuția maximum 16 luni, iar garanția minimă oferită este de 5 ani de la recepția finală. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 18 decembrie 2025.

Ultima modernizare majoră a Pistei nr. 1 a avut loc în 1994. Pista a beneficiat ulterior de lucrări de reparații în 2017.