Prima pagină » Economic » UE pregătește „preț minim” pentru mașinile electrice din China: alternativă la tarifele mari și noua regulă pentru importuri

UE pregătește „preț minim” pentru mașinile electrice din China: alternativă la tarifele mari și noua regulă pentru importuri

Uniunea Europeană a oferit luni o primă imagine asupra unui posibil cadru prin care producătorii auto chinezi ar putea evita tarifele ridicate aplicate importurilor de vehicule electrice (EV) în schimbul unui mecanism de preț minim la import.
UE pregătește „preț minim” pentru mașinile electrice din China: alternativă la tarifele mari și noua regulă pentru importuri
Sursa foto: X
Gabriel Negreanu
12 ian. 2026, 12:45, Economic

Comisia Europeană a publicat luni, pe site-ul său, orientări generale pentru exportatorii chinezi de vehicule electrice cu baterie (BEV) privind modul de depunere a ofertelor de „angajament de preț” (price undertaking). Potrivit documentului, propunerile trebuie să fie „adecvate pentru a elimina efectele prejudiciabile ale subvențiilor și să ofere un efect echivalent cu cel al taxelor” vamale.

În plus, ofertele trebuie să includă detalii despre nivelul prețului minim de import, canalele de vânzare, mecanismele de „compensare încrucișată” (cross-compensation) și investițiile viitoare în Uniunea Europeană.

Reacționând la anunț, Camera de Comerț a Chinei pe lângă UE a apreciat demersul drept un rezultat pozitiv care permite o „aterizare lină” a dosarului privind tarifele pentru EV-uri. Organizația a transmis, într-o postare pe X, că noua abordare este de așteptat să crească încrederea pieței și să ofere un mediu mai stabil și mai predictibil pentru producătorii și furnizorii chinezi care operează în Europa.

Contextul negocierilor pornește de la decizia UE de a impune, în 2024, tarife semnificative pentru vehiculele electrice importate din China, după ce o anchetă a concluzionat că producătorii ar fi beneficiat de un avantaj incorect prin subvenții acordate pe piața internă. Măsura a urmărit protejarea industriei auto europene, însă Beijingul a reacționat cu investigații și măsuri care au vizat sectoare europene precum lactatele, carnea de porc și brandy-ul.

Ministerul Comerțului din China a declarat luni că Beijingul și Bruxelles-ul au desfășurat mai multe runde de negocieri și au convenit asupra necesității ca UE să ofere îndrumări exportatorilor chinezi de vehicule electrice. În perioada următoare, companiile interesate vor trebui să formuleze și să transmită Comisiei propuneri conforme cu cerințele stabilite, pentru ca un mecanism de preț minim să poată funcționa ca alternativă la tarife.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Gandul
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Cancan
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Nativii care își vor întâlni fericirea în următoarele 2 luni! Astrele le-au pregătit surprize mari
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor