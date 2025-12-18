Politico, citat de Reuters, a relatat că oficialii americani și ruși se vor întâlni la Miami în weekend și că delegația rusă va include pe Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin pentru investiții.

Întrebat despre informațiile din presă referitoare la o întâlnire la Miami, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că sunt planificate discuții cu Statele Unite.

„Într-adevăr, pregătim anumite discuții cu omologii noștri americani pentru a primi informații despre rezultatele muncii pe care americanii au depus-o împreună cu europenii și cu Ucraina”, a spus Peskov.

Statele Unite au negociat cu Rusia și, separat, cu Kievul și liderii europeni, cu privire la propunerile de încetare a războiului din Ucraina, dar nu s-a ajuns la niciun acord.

Putin a declarat miercuri că Rusia va cuceri mai mult teritoriu în Ucraina prin forță dacă Kievul și politicienii europeni, pe care i-a numit „porci tineri”, nu vor accepta propunerile Statelor Unite pentru o soluție pașnică.

Liderii europeni spun că sunt de partea Kievului și că, dacă Rusia va câștiga în Ucraina, Moscova va ataca într-o zi un membru NATO. Kremlinul a respins în repetate rânduri afirmațiile potrivit cărora Rusia ar ataca un membru NATO, calificându-le drept absurde.

Rusia controlează 19,2% din teritoriul Ucrainei, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, precum și cea mai mare parte a regiunii Donbas din est, o mare parte din regiunile Herson și Zaporizhzhia și fragmente din alte patru regiuni.