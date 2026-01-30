Prima pagină » Știri externe » Trimisul special al lui Putin va merge la Miami pentru negocieri / Zelenski confirmă că Rusia s-a abținut, pe cât posibil, de la atacurile asupra infrastructurii energetice

Trimisul special al lui Putin va merge la Miami pentru negocieri / Zelenski confirmă că Rusia s-a abținut, pe cât posibil, de la atacurile asupra infrastructurii energetice

Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va merge la Miami sâmbătă, pentru negocieri alături de membrii administrației Trump. În același timp, președintele Ucrainei a confirmat că Rusia, s-a abținut, cu unele excepții, de la atacurile asupra infrastructurii critice.
Trimisul special al lui Putin va merge la Miami pentru negocieri / Zelenski confirmă că Rusia s-a abținut, pe cât posibil, de la atacurile asupra infrastructurii energetice
Daiana Rob
30 ian. 2026, 23:45, Știri externe

Informațiile privind negocierile de la Miami au fost dezvăluite pentru Reuters  de două surse care dețin cunoștințe apropiate legate de discuții.

Numele reprezentanților din cadrul Administrației Trump care vor participa la aceste negocieri nu au fost încă dezvăluite.

În cadrul acestei runde de negocieri vor participa, cel mai probabil, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump, dar și Jared Kushner, ginerele său.

Vineri, Trump a susținut că vede o șansă ca negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina să aibă succes.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a confirmat că președintele Donald Trump i-a cerut personal lui Putin să se abțină de la atacurile asupra Kievului, timp de o săptămână, până în 1 februarie, pentru crearea „condițiilor favorabile pentru negocieri”. Cu toate acestea, Kremlinul nu a specificat data exactă când Trump a făcut această solicitare.

„Statele Unite au vorbit despre o pauză de o săptămână în atacurile asupra instalațiilor energetice, iar în această seară a început numărătoarea inversă”, a declarat Zelenski.

De asemenea, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a precizat, vineri, în discursul său de seară că Rusia s-a abținut aproape în totalitate de la atacarea infrastructurii energetice a Ucrainei, excepție făcând un atac cu bombe asupra infrastructurii de gaze din regiunea Donețk, notează Ukrainska Pravda.  

Deși s-a abținut din a ataca infrastructura critică, Rusia și-a redirecționat atacurile asupra nodurilor logistice și feroviare, lovind, vineri dimineața, un vagon special pentru generarea de energie electrică, din regiunea Dnipropetrovsk.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
Gandul
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Un cuplu de cerșetori români din Londra, care trimitea banii celor patru copii în România, a ajuns exemplu pentru politica antimigranți a lui Donald Trump
Libertatea
Categoria de români care ar putea primi în plus 1.281 de lei la pensie! Anunțul oficial al Ministrului
CSID
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor