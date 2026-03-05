Prima pagină » Social » 23 de curse anulate joi de pe Aeroportul Otopeni. Lista zborurilor

23 de curse anulate joi de pe Aeroportul Otopeni. Lista zborurilor

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că 23 de curse spre destinații din Orientul Mijlociu sunt anulate joi.
23 de curse anulate joi de pe Aeroportul Otopeni. Lista zborurilor
Cosmin Pirv
05 mart. 2026, 07:10, Social

Potrivit CNAB, este vorba de 13 decolări și 10 aterizări.

Iată lista zborurilor anulate:

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

1 AWG700 05.03.2026 07:40:00 D BEN GURION
2 AWG701 05.03.2026 14:10:00 A BEN GURION

COMPANIA DAN AIR

3 DNA541 05.03.2026 05:00:00 D DAMASCUS INTL.

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

4 ELY573 05.03.2026 08:35:00 A BEN GURION
5 ELY574 05.03.2026 11:00:00 D BEN GURION
6 ELY571 05.03.2026 20:35:00 A BEN GURION
7 ELY572 05.03.2026 21:45:00 D BEN GURION

COMPANIA FLY ONE ROMANIA

8 FOE7809 05.03.2026 08:00:00 D BEN GURION
9 FOE7810 05.03.2026 14:50:00 A BEN GURION

COMPANIA HISKY EUROPE

10 HYS237 05.03.2026 20:00:00 D BEN GURION

COMPANIA ISRAIR AIRLINES

11 ISR701 05.03.2026 13:10:00 A BEN GURION
12 ISR702 05.03.2026 23:30:00 D BEN GURION

COMPANIA QATAR AIRWAYS

13 QTR219 05.03.2026 06:40:00 A HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
14 QTR220 05.03.2026 10:40:00 D DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
15 QTR221 05.03.2026 13:20:00 A DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
16 QTR222 05.03.2026 16:20:00 D HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

17 WMT3268 05.03.2026 00:40:00 A DUBAI INTL
18 WMT3257 05.03.2026 05:45:00 D BEN GURION
19 WMT3263 05.03.2026 12:00:00 D BEN GURION
20 WMT3258 05.03.2026 12:15:00 A BEN GURION
21 WMT3267 05.03.2026 13:15:00 D DUBAI INTL
22 WMT3269 05.03.2026 16:55:00 D BEN GURION
23 WMT3264 05.03.2026 18:30:00 A BEN GURION.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
Gandul
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Deputatul condamnat în dosarul ANRP își cere șpaga înapoi. Theodor Nicolescu vrea de la stat 6,2 milioane de lei, considerând confiscarea o „eroare judiciară”
Libertatea
Dureri de urechi, pierderea auzului sau amețeli? Semne pe care medicii spun că nu ar trebui să le ignorați
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor