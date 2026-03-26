Nicușor Dan despre promulgarea legii privind combaterea femicidului: „Ne vom uita cu atenție. Când intervii la Codul Penal trebuie să ai grijă să nu strici niște echilibre”

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut joi seară declarații în cadrul Galei Colegiului Medicilor, unde a vorbit despre legea recent adoptată de Parlament României privind combaterea femicidului.

Întrebat când va promulga această lege și dacă va grăbi procedura, Nicușor Dan a răspuns că documentul încă nu a ajuns la Palatul Cotroceni.

„Deocamdată nu a ajuns la mine. Știu că a plecat într-o formă, că această formă a fost schimbată cu amendamente de ambele camere ale Parlamentului. Ce pot să vă spun este că o să ne uităm cu atenție la lege”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că este important de luat în calcul o analiză temeinică a noilor prevederi, mai ales când acestea vizează codul penal.

„Evident, voința noastră este de a limita cât de mult acest fenomen care este degradant pentru orice societate, însă ne vom uita cu atenție pentru că atunci când intervii la codul penal, la mecanisme penale, trebuie să ai grijă să nu strici niște echilibre care sunt formate și ne vom uita cu atenție. Dar evident, voința noastră este de a acționa în direcția asta.”, a precizat președintele.

Parlamentul României a adoptat miercuri o lege care introduce pentru prima dată în legislația națională definiția femicidului și extinde măsurile de protecție pentru victimele violenței domestice.

Actul normativ stabilește circumstanțe agravante pentru crimele comise împotriva femeilor și introduce noi mecanisme de protecție pentru copii și victime.

„Astăzi, fiecare femeie din România ar trebui să poată să zâmbească. Legislația s-a îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește protecția lor, iar statul transmite un mesaj clar: viața, siguranța și demnitatea femeilor sunt apărate prin lege”, a declarat miercuri Alina Gorghiu.