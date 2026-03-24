Raport | Adevărul despre mâncarea noastră: doar 15 țări produc majoritatea alimentelor lumii

Sistemele alimentare globale sunt mult mai vulnerabile decât presupun factorii de decizie, avertizează un nou criteriu de reziliență pentru 60 de țări, nicio națiune neavând un scor peste 80 din 100, iar riscul climatic apărând ca un punct slab universal. Constatările au apărut în contextul în care criza din Strâmtoarea Ormuz perturbă o treime din îngrășămintele comercializate la nivel global, amenințând cu efecte majore asupra industriei de alimente și băuturi din întreaga lume, potrivit Food Ingredient.

Indicele inaugural al sistemelor alimentare reziliente (RFSI), publicat de Economist Impact și susținut de Cargill, evaluează reziliența pe patru piloni (accesibilitate, disponibilitate, calitate și siguranță și răspuns la riscurile climatice), utilizând 71 de indicatori și identifică un decalaj de 42 de puncte între cel mai rezistent sistem (Portugalia, 76,83) și cel mai puțin rezistent (Republica Democrată Congo, 34,86).

„Securitatea alimentară este securitatea globală într-o lume în care aproximativ un sfert din alimente traversează granițele”, a declarat Lauren Bresnahan, economist-șef la Cargill. „Reziliența vine din conectarea fermierilor la piețe, construirea unor lanțuri de aprovizionare mai flexibile și consolidarea infrastructurii care ajută sistemul să absoarbă șocurile atunci când apar perturbări climatice, conflictuale sau logistice”, a adăugat acesta.

Riscul de concentrare într-un sistem fragil

Indicele subliniază cât de concentrată rămâne producția alimentară globală. Doar 15 țări produc 70% din alimentele lumii, 11 dintre ele fiind printre primii 15 exportatori, reprezentând peste 60% din exporturile globale de alimente. Cu toate acestea, chiar și aceste sisteme sunt insuficiente. Cei mai mari 15 exportatori au o medie de doar 70,07 în indice, iar nicio țară nu obține un scor peste 80.

Această concentrare comportă un risc sistemic. RFSI constată că, atunci când principalele țări producătoare funcționează bine, acestea stabilizează piețele mult dincolo de granițele lor, dar, atunci când acestea se clatină, șocurile se produc în cascadă la nivel global. Închiderea actuală a strâmtorii Ormuz este un exemplu în acest sens: Brazilia, unul dintre cei mai mari exportatori de alimente din lume, depinde aproape în întregime de importuri pentru aprovizionarea cu îngrășăminte, aproape jumătate din acestea tranzitând strâmtoarea.

„Comerțul nu este opțional. Este fundamental”, spune Bresnahan. „Atunci când fluxurile comerciale sunt perturbate, prețurile cresc, accesibilitatea se reduce și volatilitatea crește, în special pentru acele țări care se bazează pe importuri pentru a continua să ofere mese nutritive și accesibile.”

RFSI susține această afirmație cantitativ, descoperind corelații puternice între deschiderea comerțului agricol și atât accesibilitatea unei diete sănătoase (0,60), cât și diversitatea alimentară (0,62). Însă traiectoria actuală (creșterea tarifelor, măsuri netarifare care variază de la zero la 1.806 în diferitele țări incluse în index și închiderea efectivă a unui important punct de blocare maritimă) trage în direcția opusă.

Decalajul de execuție în ceea ce privește clima

Reacția la riscurile climatice este pilonul cel mai slab al indicelui, înregistrând o medie de doar 56,43 în toate cele 60 de țări. Conform raportului, constrângerea nu constă în lipsa inovației. Sprijinul prin politici și capital mixt pentru cercetare și dezvoltare cu emisii reduse este în medie de 76,11, iar practicile agricole durabile au un scor de 87,50. Însă angajamentul politic față de obiectivele de atenuare și adaptare specifice agriculturii este în medie de doar 34,03, cel mai mic scor al indicatorului din întregul indice.

„Inovația se mișcă mai repede decât execuția la scară largă”, spune Bresnahan. „Reziliența necesită ca politicile, finanțele, inovația, infrastructura și stimulentele de piață să acționeze împreună. Aici, parteneriatul devine esențial.”

Ea face referire la Cargill Galleon, o platformă bazată pe inteligență artificială, care folosește unul dintre cele mai mari seturi de date despre microbiom din lume pentru a analiza sănătatea intestinală a păsărilor de curte prin eșantionare neinvazivă. Instrumentul îmbunătățește eficiența furajelor și reduce risipa, consolidând economia fermierilor, reducând, în același timp, amprenta ecologică a producției. Este genul de intervenție la scară largă pe care indicele o consideră necesară, dar pe care prea puține țări au tradus-o de la proiectul pilot la adoptarea la nivel de sistem.

Paradoxul accesibilității

Accesibilitatea alimentelor este pilonul cu cea mai mare performanță, cu o medie de 71,83. Însă această cifră principală maschează inegalități profunde. În 62% din țările incluse în index, cea mai ieftină dietă sănătoasă absoarbe aproximativ două treimi din venitul celor mai sărace gospodării. Țările cu venituri mici și medii-inferioare au înregistrat o creștere a prețurilor alimentelor cu 23,09% în ultimii cinci ani.

Indicele avertizează că sistemele optimizate exclusiv pentru accesibilitate, fără a echilibra nevoile nutriționale, riscă să blocheze costurile pe termen lung ale sănătății publice din cauza creșterii bolilor netransmisibile. SUA, de exemplu, ocupă locul trei în ceea ce privește accesibilitatea, dar locul 51 din 60 în ceea ce privește diversitatea alimentară, determinată de consumul ridicat de alimente cu conținut scăzut de nutrienți.

Bresnahan spune că Cargill abordează această lacună prin reformulare. „Îmbunătățirea profilului nutrițional al alimentelor de zi cu zi permite oamenilor să acceseze o nutriție mai bună fără a schimba fundamental modelele de consum sau structurile de costuri”, spune ea. „Aceasta poate include reducerea zahărului, sodiului, grăsimilor saturate sau creșterea aportului de fibre și al altor nutrienți esențiali.”

Pierderea și risipa de alimente: cea mai rapidă victorie

Rugată să numească intervenția unică ce ar oferi cel mai mare randament al rezilienței per dolar, Bresnahan este clară: „Reducerea pierderilor și risipei alimentare este una dintre cele mai eficiente și eficace intervenții”, spune ea. „Aceasta are un impact imediat, fără a necesita teren suplimentar, apă suplimentară sau resurse suplimentare.”

Indicele susține această afirmație. Aproximativ 13,2% din alimente se pierd între recoltare și vânzarea cu amănuntul la nivel global, în timp ce se estimează că 19% din producția totală de alimente este irosită în gospodării. Cincizeci din cele 60 de țări incluse în indice au strategii privind pierderile și risipa de alimente, însă politicile și investițiile dedicate pentru capacitatea lanțului frigorific de la început la sfârșit sunt în medie de doar 42,78, un blocaj critic pentru alimentele perisabile și bogate în nutrienți.

Bresnahan menționează două inovații Cargill. Prima este un sistem de viziune computerizată bazat pe inteligență artificială, utilizat în procesarea cărnii de vită, care crește cantitatea de carne recuperată din fiecare tranșă, ceea ce se traduce în milioane de mese suplimentare fără a extinde producția. A doua este o tehnologie cu arome naturale care prelungește durata de valabilitate a cărnii tocate cu până la cinci zile, reducând aruncările din comerțul cu amănuntul, menținând, în același timp, siguranța și calitatea.

Scalarea a ceea ce funcționează

Concluzia centrală a RFSI este că ingredientele pentru reziliență există deja, ceea ce lipsește este coordonarea și amploarea. Deficitele persistente în materie de energie electrică, conectivitate, transport și lanțuri frigorifice continuă să limiteze accesul fermierilor la piețe și servicii, împiedicând tehnologiile dovedite și instrumentele financiare să aibă impact la nivel de sistem.

Având în vedere că criza din Ormuz intră acum în a patra săptămână și că rezervele de îngrășăminte cu azot se răresc înainte de sezonul de plantare din emisfera nordică, concluziile prezintă o urgență deosebită pentru dezvoltarea viitoare a sistemelor alimentare.

„Un sistem alimentar mai conectat este unul mai rezilient”, spune Bresnahan. „Prioritatea este să menținem alimentele în mișcare și să investim continuu în lanțul de aprovizionare, astfel încât, atunci când apar perturbări, să fim pregătiți.”