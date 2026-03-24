Iran lansează noi atacuri asupra Israelului și statelor din Golf, în timp ce neagă negocieri cu SUA

Iranul a lansat un nou val de atacuri cu rachete asupra Israelului și a unor ținte din regiune, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a vorbit despre posibile negocieri pentru încheierea conflictului. Teheranul a respins însă afirmațiile privind discuții cu Washingtonul, în timp ce luptele continuă să se extindă în Orientul Mijlociu, arată Euronews.
Victor Dan Stephanovici
24 mart. 2026, 09:58, Știri externe

Iranul a lansat marți dimineață noi rachete către Israel, la câteva ore după declarațiile președintelui american Donald Trump privind discuții „foarte bune” pentru încheierea conflictului. Oficialii iranieni au negat existența unor negocieri directe cu Statele Unite. Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că „nu există negocieri”, acuzând Washingtonul că încearcă să manipuleze piețele financiare și energetice, scrie Euronews.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a confirmat că anumite mesaje au fost transmise prin intermediul unor state mediatoare. El a subliniat totuși că nu au avut loc discuții oficiale.

Ultimatumul lui Trump privind strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a impus anterior Iranului un ultimatum pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului. Inițial, Washingtonul a acordat Teheranului un termen de 48 de ore pentru a opri atacurile și a permite reluarea traficului maritim. În caz contrar, a amenințat cu lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene. Ulterior, Trump a anunțat că prelungește termenul cu încă cinci zile. El a susținut că administrația sa poartă discuții cu „o persoană de rang înalt” din Iran.

Lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene

Presa iraniană a relatat că două instalații energetice au fost lovite în urma unor atacuri aeriene. Potrivit agenției Fars, o lovitură ar fi vizat infrastructura de gaze naturale din orașul Isfahan. O alta ar fi afectat o conductă de gaz care alimentează centrala electrică Khorramshahr. Până în prezent, nici Israelul, nici Statele Unite nu au revendicat oficial aceste atacuri.

În paralel, armata israeliană a anunțat că a efectuat noi atacuri aeriene asupra unor cartiere din sudul Beirutului. A fost vizată infrastructura grupării Hezbollah. Avioane de luptă israeliene au fost auzite zburând la joasă altitudine deasupra capitalei libaneze, în timp ce forțele israeliene au continuat confruntările cu militanți Hezbollah în sudul Libanului. Presa de stat libaneză a raportat cel puțin șapte raiduri aeriene în suburbiile sudice ale orașului.

Piețele financiare reacționează la tensiuni

Declarațiile lui Trump privind posibile negocieri au adus temporar calm pe piețele financiare. Indicele S&P 500 a crescut cu 1,1%, în timp ce Dow Jones și Nasdaq au înregistrat creșteri de aproximativ 1,4%. În același timp, prețul petrolului Brent a coborât sub pragul de 100 de dolari pe baril. Totuși, evoluțiile din regiune rămân extrem de volatile, iar investitorii continuă să urmărească îndeaproape evoluția conflictului.

Potrivit estimărilor recente, războiul a provocat deja peste 1.500 de victime în Iran și peste 1.000 în Liban. În Israel au fost raportate cel puțin 15 decese, iar 13 militari americani au murit în incidente legate de conflict.

Recomandarea video

ANALIZĂ Cine (mai) conduce Iranul?
G4Media
„Suntem 4 și avem și un câine” Cum a reacționat șoferul BOLT după ce a primit acest mesaj de la un client bucureștean care tocmai comandase cursa
Gandul
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
Libertatea
Ecuația borșului. Cât borș trebuie să pui în ciorbă, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor