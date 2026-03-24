Prețul țițeiului Brent crește din nou peste 100 de dolari pe baril, în ciuda schimbării de opinie a lui Trump în privința Iranului

Prețul țițeiului Brent a revenit marți, depășind din nou 100 de dolari pe baril, după o scădere de peste 10% în ziua precedentă, cauzată de decizia lui Donald Trump de a amâna noi atacuri împotriva Iranului și de anunțul său privind discuțiile cu Teheranul, potrivit Le Figaro.

Marți dimineață, în Asia, prețul țițeiului Brent din Marea Nordului a crescut cu 2,9%, ajungând la 102,84 dolari, în timp ce West Texas Intermediate (WTI), indicele de referință american, a crescut cu 3,5%, ajungând la 91,20 dolari.

Președintele american, care sâmbătă a promis că va distruge infrastructura electrică a Iranului dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în termen de 48 de ore, a surprins pe toată lumea acordând cinci zile suplimentare.

„Am plăcerea să anunț că Statele Unite ale Americii și națiunea iraniană au avut, în ultimele două zile, schimburi foarte pozitive și fructuoase privind o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu”, a scris Trump luni dimineață pe Truth Social într-un mesaj scris în întregime cu majuscule.