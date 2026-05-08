Din februarie 2024, depozitarul belgian Euroclear a plătit Ucrainei aproximativ 6,6 miliarde de euro din activele rusești blocate. Următoarea plată, estimată la 1,4 miliarde de euro, este scadentă în iulie.

Informațiile privind mărimea transferurilor Euroclear către Fondul European pentru Ucraina sunt prezentate în raportul depozitarului pentru primul trimestru al anului 2026. Acesta arată că veniturile din dobânzi provenite din activele rusești blocate au scăzut cu 23% față de aceeași perioadă din 2025.

„Invazia Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 a dus la aplicarea la nivelul întregii piețe a unor sancțiuni internaționale. Euroclear consideră aplicarea sancțiunilor internaționale o obligație cheie. Prin urmare, există procese bine stabilite care au permis grupului să implementeze sancțiunile, menținând în același timp cursul normal al activității.

Ca urmare a sancțiunilor, plățile blocate ale cupoanelor și răscumpărările datorate entităților sancționate continuă să se acumuleze în bilanțul Euroclear Bank. La sfârșitul lunii martie 2026, bilanțul Euroclear Bank totaliza 237 de miliarde de euro, din care 200 de miliarde de euro se referă la active rusești sancționate.

În mai 2024, Comisia Europeană a adoptat un regulament privind o contribuție excepțională aplicabilă CSD-urilor care dețin active ale Băncii Centrale a Rusiei cu o valoare totală de peste 1 milion EUR. Profiturile generate de reinvestirea acestor sume sancționate, începând cu 15 februarie 2024, trebuie să fie contribuite la Fondul European pentru Ucraina. Până în prezent, Euroclear a plătit aproximativ 6,6 miliarde EUR prin intermediul contribuției excepționale la Fondul European pentru Ucraina. Următoarea plată, estimată la 1,4 miliarde EUR, urmează să aibă loc în iulie 2026.

Euroclear continuă să acționeze prudent și să își consolideze capitalul prin păstrarea restului profiturilor legate de sancțiunile impuse de Rusia ca tampon împotriva riscurilor actuale și viitoare. Euroclear se concentrează pe minimizarea potențialelor riscuri juridice, financiare și operaționale care pot apărea pentru ea și pentru clienții săi, respectând în același timp obligațiile sale.

Ca o consecință directă a sancțiunilor și contramăsurilor, Euroclear se confruntă cu multiple proceduri în instanțele rusești. Întrucât Rusia consideră că sancțiunile internaționale sunt împotriva ordinii publice, reclamanții ruși au inițiat proceduri judiciare care vizează în principal accesul la active blocate în registrele Euroclear Bank, solicitând o sumă echivalentă în ruble rusești și executându-și creanța în Rusia. În ciuda tuturor acțiunilor legale întreprinse de Euroclear și a resurselor considerabile mobilizate pentru a se apăra pe sine și interesele clienților săi, probabilitatea unor decizii nefavorabile în instanțele rusești este mare, deoarece Rusia nu recunoaște sancțiunile internaționale.

Banca Centrală a Rusiei a inițiat proceduri legale împotriva Euroclear în instanțele ruse, audierile având loc cu ușile închise. Euroclear își apără interesele, în conformitate cu angajamentul său de a proteja stabilitatea pieței, statul de drept și de a apăra interesele clienților săi.

Euroclear continuă, de asemenea, să anticipeze scenarii de risc viitoare pentru sine și pentru clienții săi. Compania monitorizează îndeaproape evoluțiile legate de războiul din Ucraina, negocierile de pace și alte provocări juridice legate de aceste evenimente”, se arată în raportul Euroclear.

În urma izbucnirii conflictului din Ucraina, țările UE și G7 au înghețat active rusești în valoare de aproximativ 300 de miliarde de euro. Aproximativ 180 de miliarde de euro din acestea sunt deținute de Euroclear. În decembrie 2025, Banca Rusiei a intentat un proces împotriva Euroclear pentru 18,17 trilioane de ruble.