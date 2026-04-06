Viktor Orbán intensifică tensiunile anti-Ucraina înaintea votului din Ungaria

Viktor Orbán, premierul Ungariei, transformă în această perioadă Ucraina în țap ispășitor în contextul alegerilor din 12 aprilie, potrivit analiștilor.

Unii dintre aceștia sugerează că Moscova îl sprijină indirect pentru a scădea provocarea politică fără precedent pe care o reprezintă Péter Magyar, liderul opoziției, aflat în fruntea sondajelor, scrie Euractiv.

Premierul maghiar, cunoscut ca unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei din Uniunea Europeană, a folosit imagini generate cu inteligență artificială pentru a amplifica sentimentul anti-Ucraina, aflată în acest moment încă în război cu Rusia.

Analiștii spun că Rusia îl ajută pe Viktor Orbán să distragă atenția de la problemele interne care favorizează partidul lui Péter Magyar.

„Retorica campaniei este deliberat binară – pace versus război – prezentând Ucraina ca un risc, iar guvernul maghiar actual ca fiind în căutarea stabilității și raționalității”, a declarat Csilla Fedinec, istoric de la Centrul pentru Științe Sociale al Universității ELTE, pentru Euractiv.

Conflictul între Ungaria și Ucraina a escaladat după ce Viktor Orbán a acuzat Kievul că a întârziat redeschiderea unei conducte de petrol rusesc către Ungaria, în timp ce Ucraina a precizat că aceasta fusese avariată în urma atacurilor aeriene rusești din ianuarie.

În toată această situație, Ungaria a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei.

Luna trecută, forțele antiteroriste maghiare au reținut temporar angajați ai băncilor ucrainene și au confiscat obiecte de valoare în tranzit.

Tabloidele care susțin partidul Fidesz, al lui Orbán, au distribuit imagini generate de inteligență artificială, prin care era exagerată cantitatea de bani și aur, pentru a atrage un nivel neobișnuit de interacțiuni pe Facebook, multe conturi fiind suspecte de a fi false.

În săptămânile anterioare, au circulat imagini false care prezentau un memorial maghiar din Transcarpatia vandalizat cu simboluri ucrainene și naționaliste, realizate de inteligența artificială.

Reacțiile puternice au venit și atunci. Publicarea lor a stârnit cereri de represalii pe rețelele sociale.

Experții notează că este în desfășurare o campanie constantă de dezinformare a Rusiei pentru influențarea alegătorilor maghiari, inclusiv prin deepfake-uri și știri false.

„Există o campanie de dezinformare detectabilă în mod constant pentru a influența alegerile din Ungaria, la fel cum a fost în timpul alegerilor din Republica Moldova și România”, a explicat Ferenc Fresz, fost șef al Serviciului de Apărare Cibernetică al Ungariei.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, și alți oficiali pro-guvernamentali au calificat acuzațiile de interferență rusească drept „știri false”.

Viktor Orbán a încercat să îl prezinte pe principalul său rival ca fiind „marioneta” Uniunii Europene și a Ucrainei: „Trebuie să alegem cine va forma guvernul, eu sau (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski”.

Câteva ore mai târziu, la un marș al opoziției, un steag ucrainean a fost scos la vedere, iar fotografiile au fost preluate rapid de politicienii pro-guvernamentali.

Persoanele care țineau steagul au fost identificate ulterior ca aparținând aripii de tineret a partidului lui Orbán. „Am spus că vor exista operațiuni sub steag fals, dar nu asta aveam în minte”, a glumit Magyar la un eveniment de campanie.