Televiziunea rusă a prezentat o serie de posibile ținte din Kiev. Pe listă sunt mai multe ambasade

Televiziunea rusă a prezentat o serie de ținte din Kiev care ar putea fi atacate dacă ucrainenii perturbă manifestațiile din Ziua Victoriei de la Moscova. Pe listă sunt mai multe ambasade din capitala Ucrainei.
Foto: Hepta / Kiev
Petru Mazilu
08 mai 2026, 20:46, Politic
Televiziunea rusă a prezentat o hartă cu potențiale ținte privind un „atac de răspuns” asupra Kievului, în cazul în care parada de Ziua Victoriei de la Moscova este întreruptă, potrivit Live Ukraine.

Pe listă sunt mai multe clădiri importante din capitala ucraineană. Este vorba despre Rada Supremă, cartierul guvernamental, Cabinetul de Miniștri și Biroul Președintelui. De asemenea, pe listă sunt ambasadele din apropiere.

Ruși au amenințat cu atacuri devastatoare asupra Kievului dacă ucrainenii vor lansa drone în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Victoriei. De asemenea, rușii au decis să scurteze ceremoniile și să renunțe la fastuoasa paradă militară.

