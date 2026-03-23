Parlamentul iranian respinge afirmațiile lui Donald Trump privind negocierile cu SUA / MAE Iran: Nu am purtat nicio negociere cu Statele Unite

Luni, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a negat orice formă de negocieri cu Statele Unite în vederea rezolvării conflictului din Orientul Mijlociu și a catalogat informațiile transmise ca fiind false, menite să influențeze piețele.

De asemenea, tot luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat pentru agenția IRNA că „Iranul nu a purtat negocieri cu Statele Unite”, și a respins afirmațiile președintelui Donald Trump conform cărora Washingtonul și Teheranul au realizat progrese majore în discuții, potrivit CNN.

Întrebat dacă SUA s-au retras din amenințările la adresa infrastructurii critice a Iranului, Baghaei a precizat că în ultimele zile au fost primite mesaje prin intermediul „țărilor prietene”, prin care SUA au transmis solicitarea de a purta negocieri pentru a pune capăt războiului.

El a anunțat că Iranul a răspuns „în mod corespunzător”, respectând „pozițiile de principiu ale țării”.

Acesta a adăugat că răspunsurile Iranului au inclus avertismente cu referință la consecințele grave în cazul unui atac asupra infrastructurii critice.

El a afirmat că orice acțiune împotriva infrastructurii energetice va fi întâmpinată cu un răspuns „decisiv, imediat și eficient” din partea forțelor armate iraniene.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a respins existența unor negocieri sau discuții cu SUA în ultimele 24 de zile de „război impus”.

Poziția Iranului privind Strâmtoarea Ormuz și condițiile pentru încheierea conflictului rămân, în continuare, neschimbate, relatează IRNA.

Cu toate acestea, președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite au obținut „puncte majore de acord” cu Iranul în urma discuțiilor purtate duminică târziu cu doi trimiși americani de rang înalt.

Pe aeroportul din West Palm Beach, Florida, după un weekend petrecut la Mar-a-Lago, Trump a spus reporterilor că negocierile au produs progrese, dar nu a oferit detalii despre conținutul discuțiilor. „Vom vedea unde vor duce”, a afirmat el.

Mai mult, Bloomberg a relatat că Israelul intenționează să continue atacurile asupra Iranului, dar va evita deocamdată infrastructura energetică a țării.