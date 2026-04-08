Armata japoneză vrea să înroleze mai multe femei

Conform unui nou obiectiv stabilit în acest an, țara speră să crească proporția femeilor din Forțele de Autoapărare Japoneze (JSDF) la 13% până în martie 2036, față de 9% în prezent, a declarat ministerul, potrivit Le Figaro.

Ministerul Apărării s-a angajat să îmbunătățească condițiile de muncă pentru personalul feminin în urma unui scandal de agresiune sexuală de mare amploare, în care o fostă membră a armatei și-a împărtășit povestea pe YouTube după ce o anchetă internă a fost abandonată. Ministerul intenționează „să promoveze implicarea activă a personalului feminin”, a precizat acesta într-un comunicat pentru AFP, subliniind necesitatea unui „echilibru între viața profesională și cea personală” .

Pe măsură ce oportunitățile pentru femei în Forțele de Autoapărare continuă să se extindă, ministerul „îmbunătățește facilitățile… inclusiv asigurarea de toalete pentru femei, băi și spații dedicate în fiecare garnizoană și bază, precum și locuințe pentru femei la bordul navelor”, a adăugat acesta. Tokyo își mărește cheltuielile militare și încearcă să atragă mai multe recruți în forțele sale armate pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ambițiile teritoriale ale Chinei în regiune.

Recrutarea este dificilă în Japonia

Însă misiunile periculoase, salariile mici și vârsta de pensionare anticipată, de aproximativ 56 de ani, descurajează tinerii japonezi, potrivit oficialilor și experților. Recrutarea este complicată și de rata scăzută a natalității și de scăderea populației din Japonia. Aproximativ 10% din cele 250.000 de posturi din forțele armate sunt vacante.

În rândul statelor membre NATO și al partenerilor acestora, proporția femeilor este în medie mai mare, reprezentând peste 12% din personalul militar în 2022, potrivit unui raport al Serviciului de Cercetare al Parlamentului European. Această cifră era puțin peste 10% în 2014. În Statele Unite, femeile au reprezentat aproximativ 18% din recruți în 2023, potrivit Departamentului Apărării.

Numărul crescut de femei din Forțele de Autoapărare (SDF) „va contribui la o mai mare diversitate de perspective asupra misiunilor noastre, inclusiv operațiunilor de ajutor în caz de dezastru și altor activități care implică interacțiune directă cu publicul”, a declarat Ministerul Apărării din Japonia.