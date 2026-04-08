Armata japoneză vrea să înroleze mai multe femei

Japonia își propune să crească semnificativ numărul femeilor din armată până la mijlocul anilor 2030, a anunțat Ministerul Apărării, în contextul în care se luptă să atragă tineri în forțele armate.
Sursa: X
Laurentiu Marinov
08 apr. 2026, 09:37, Știri externe

Conform unui nou obiectiv stabilit în acest an, țara speră să crească proporția femeilor din Forțele de Autoapărare Japoneze (JSDF) la 13% până în martie 2036, față de 9% în prezent, a declarat ministerul, potrivit Le Figaro.

Ministerul Apărării s-a angajat să îmbunătățească condițiile de muncă pentru personalul feminin în urma unui scandal de agresiune sexuală de mare amploare, în care o fostă membră a armatei și-a împărtășit povestea pe YouTube după ce o anchetă internă a fost abandonată. Ministerul intenționează „să promoveze implicarea activă a personalului feminin”, a precizat acesta într-un comunicat pentru AFP, subliniind necesitatea unui „echilibru între viața profesională și cea personală” .

Pe măsură ce oportunitățile pentru femei în Forțele de Autoapărare continuă să se extindă, ministerul „îmbunătățește facilitățile… inclusiv asigurarea de toalete pentru femei, băi și spații dedicate în fiecare garnizoană și bază, precum și locuințe pentru femei la bordul navelor”, a adăugat acesta. Tokyo își mărește cheltuielile militare și încearcă să atragă mai multe recruți în forțele sale armate pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la  ambițiile teritoriale ale Chinei  în regiune.

Recrutarea este dificilă în Japonia

Însă misiunile periculoase, salariile mici și vârsta de pensionare anticipată, de aproximativ 56 de ani, descurajează tinerii japonezi, potrivit oficialilor și experților. Recrutarea este complicată și de rata scăzută a natalității și de scăderea populației din Japonia. Aproximativ 10% din cele 250.000 de posturi din forțele armate sunt vacante.

În rândul statelor membre NATO și al partenerilor acestora, proporția femeilor este în medie mai mare, reprezentând peste 12% din personalul militar în 2022, potrivit unui raport al Serviciului de Cercetare al Parlamentului European. Această cifră era puțin peste 10% în 2014. În Statele Unite, femeile au reprezentat aproximativ 18% din recruți în 2023, potrivit Departamentului Apărării.

Numărul crescut de femei din Forțele de Autoapărare (SDF) „va contribui la o mai mare diversitate de perspective asupra misiunilor noastre, inclusiv operațiunilor de ajutor în caz de dezastru și altor activități care implică interacțiune directă cu publicul”, a declarat Ministerul Apărării din Japonia.

Citește și

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
Gandul
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Cancan
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport
Suma infimă pe care ANAF a recuperat-o din prejudiciul de 500.000.000 de euro rezultat din 12 dosare de mare corupție. Dan Voiculescu, Elena Udrea, Ovidiu Tender, Marcel Păcurariu, Puiu Popovici și Nelu Iordache printre cei implicați – EXCLUSIV
Libertatea
Din ce sunt făcuți cozonacii la 16.99 lei din LIDL. Cât de sănătoși sunt, de fapt?
CSID
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Promotor