Fără mângâieri, dar cu multă grijă: cum sunt îngrijite animalele sălbatice într-un spital din Paris

Acesta ajută animalele rănite, bolnave și orfane, adesea victime ale activității umane și ale urbanizării crescânde, să se vindece, pentru a se putea întoarce în habitatul lor natural, potrivit AP.

Săptămâna trecută, un pui de vulpe a fost găsit singur într-o grădină de la periferia orașului, fără niciun semn al mamei sale în apropiere. Acum, o echipă de voluntari are grijă de el non-stop.

„Ne vom asigura că mănâncă bine”, a spus îngrijitorul de animale Valentin Delon. „Dacă nu este cazul, s-ar putea să-i oferim biberonul suplimentar pentru a ne asigura că ia suficient în greutate”.

În ultimul an, Spitalul Veterinar pentru Animale Sălbatice din Maisons-Alfort a primit peste 10.400 de animale sălbatice, inclusiv o mare varietate de păsări și mamifere europene, precum vulpi, căprioare și arici.

Îngrijirea unui pui de vulpe fragil

Puiul de vulpe a fost găsit de locuitori care dețin câini de vânătoare. Estimată a avea aproximativ 2 săptămâni, era mult prea mică pentru a supraviețui singură.

La spitalul din Maisons-Alfort, medicul veterinar Julie Piazza l-a examinat cu atenție și, în afară de o leziune minoră, posibil cauzată de mușcătura unui animal sălbatic sau a unui câine, s-a constatat că era în stare bună de sănătate.

Puiul a fost hrănit cu lapte artificial, un produs cu compoziție similară laptelui produs de animale, și, din această cauză, avea abdomenul umflat, a spus Piazza.

Odată vindecate, animalele sunt transferate în țarcuri în aer liber și voliere pentru a fi pregătite pentru reintroducerea în mediul lor natural.

Delon, îngrijitoarea, spune că orice măsuri care leagă animalele de îngrijitorul lor pe termen lung trebuie evitate.

Deoarece este doar un pui, odată ce va crește suficient, va fi transferat mai întâi la un centru de reabilitare și plasat împreună cu alte vulpi într-un țarc.

Puii sunt deosebit de vulnerabili

Spitalul condus de grupul Faune Alfort este singura unitate din zona metropolitană a Parisului care tratează o gamă largă de specii sălbatice. Aproximativ 86% dintre pacienții săi sunt păsări.

Elisa Mora, șefa departamentului de comunicare al Faune Alfort, un grup non-profit care administrează spitalul din Maisons-Alfort, a declarat că vara trecută s-a înregistrat un număr record de 200 de internări într-o singură zi.

Spitalul este finanțat în mare parte din donații de la persoane fizice și organizații caritabile și se bazează pe voluntari pentru a hrăni și îngriji animalele.

Marea majoritate a animalelor aduse la spital, între 60% și 80% din cazuri, sunt victime ale accidentelor rutiere, animale prinse în sârmă ghimpată sau rănite de oameni care folosesc unelte de grădinărit sau utilaje agricole, printre alte cauze.