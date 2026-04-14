Animalele sălbatice se adaptează la viața din oraș în moduri surprinzătoare

Studiile arată că animalele care trăiesc în medii urbane din întreaga lume manifestă seturi comune de comportamente. În același timp, animalele urbane își pierd trăsăturile de care ar avea nevoie în sălbăticie.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
14 apr. 2026, 10:55, Life-Inedit

Maimuțele urbane din New Delhi sunt atât de îndrăznețe încât îți fură prânzul chiar de pe farfurie, potrivit ScienceAlert. Dacă ai petrecut ceva timp în New York, probabil ai văzut veverițe încercând să facă același lucru. Ibisul alb din Sydney a căpătat porecla de „găină de gunoi” pentru că fură resturi de mâncare și sandvișuri.

Acest comportament îndrăzneț nu este normal pentru majoritatea speciilor din mediul rural, dar se manifestă în rândul faunei sălbatice urbane, și nu doar în aceste orașe. Procesul de uniformizare a comportamentului animalelor urbane este cunoscut sub numele de „omogenizare comportamentală” și însoțește pierderea diversității speciilor odată cu urbanizarea.

Ce face ca animalele din orașe să fie similare?

Orașele, în ciuda diferențelor locale, împărtășesc multe dintre aceleași caracteristici la nivel mondial: sunt mai calde decât zonele rurale înconjurătoare, zgomotoase, poluate de lumină și, cel mai important, dominate de oameni.

Veverițele din New York, maimuțele din New Delhi, pescărușii din orașele de coastă ale Regatului Unit și alte specii sălbatice urbane au învățat că oamenii sunt o sursă de hrană. Și pentru că oamenii nu le fac de obicei rău, animalele care trăiesc în orașe învață să nu se teamă de oameni.

Orașele stimulează, de asemenea, evoluția. Oamenii și schimbările pe care le-am adus în orașe au dus la supraviețuirea animalelor mai îndrăznețe, iar aceste animale își transmit trăsăturile generațiilor viitoare. În genetică, oamenii de știință se referă la acest fenomen ca la o „selecție” a mediului în favoarea acestor trăsături.

Nu doar furtul de sandvișuri este mai frecvent în rândul faunei sălbatice urbane. Păsările urbane au, de asemenea, cântece mai asemănătoare.

De ce? Orașele sunt zgomotoase și pline de zgomotul traficului, așa că cele care pot comunica eficient în acel mediu au mai multe șanse să supraviețuiască și să transmită aceste trăsături.

De exemplu, păsările urbane pot cânta mai tare, pot începe să cânte mai devreme dimineața sau la frecvențe mai înalte pentru a evita să fie acoperite de zgomotul de trafic de joasă frecvență.

Orașele selectează indivizi și specii inteligente, deoarece asta este ceea ce este necesar pentru a supraviețui.

