David Attenborough, sfat către grădinari pentru a ajuta aricii pe timpul verii

În noul documentar „Wild London” („Londra Sălbatică”), regizorul britanic David Attenborough sfătuiește grădinarii să ajute aricii în lunile de vară, potrivit Express.

Attenborough, simbol al documentarelor despre viața sălbatică, împărtășește un sfat rapid și ușor de utilizat către grădinari, pe timpul verii.

O gaură în gard îi ajută pe aricii ieșiți din hibernare

Acum că aricii au ieșit din hibernare, puteți face grădina dumneavoastră un loc mai prietenos pentru aceste mici animale. David Attenborough sugerează realizarea unei găuri în gard, arată sursa citată.

Aricii petrec lunile de iarnă în hibernare înainte de a ieși din nou. Astfel, este de așteptat ca animalele să fie afară și să se plimbe pe drumuri și grădini. Pentru a le ușura viața, au nevoie de o modalitate mai ușoară de a se deplasa. Regizorul britanic sugerează că o gaură în gard este soluția perfectă.

Aricii sunt acum „o priveliște rară”

„Obișnuiam să am un arici care trăia tot timpul în grădina mea, dar acum sunt o priveliște rară. Sunt creaturi fermecătoare, dar nu foarte sociabile”, a transmis acesta.

„Cu toate acestea, zonele urbane sunt singurele locuri în care numărul lor s-a stabilizat și, cu puțin ajutor din partea noastră, există speranță că ar putea reveni din nou”, a explicat Attenborough, potrivit aceleiași surse.

Aceste creaturi sunt adesea în căutarea unui partener. Însă, ele dau peste o „fundătură” atunci când ajung în grădinile izolate ale oamenilor, a precizat regizorul britanic. Așadar, ca soluție, oamenii au luat problema în propriile mâini, creând „autostrăzi ale ariciului” între gardurile lor.

Mai multe beneficii pentru arici

Crearea unei mici găuri de mărimea unui arici în gard le va permite să acceseze mai ușor grădinile. Astfel, le oferă o cale ușoară de a întâlni alte creaturi pentru împerechere. De asemenea, le face mult mai ușoară căutarea hranei noaptea, mai arată sursa.

Este recomandată tăierea unei găuri de doar 13 cm x 13 cm la baza gardului, creând o autostradă în miniatură. Nimic nu îi împiedică pe cei cu grădini mai mari să creeze mai multe deschideri, pentru a permite aricilor să parcurgă distanțe mai mari în mai multe direcții.

De asemenea, experții în grădinărit recomandă depunerea unui efort suplimentar și acoperirea găurii cu folie de plastic. Ei recomandp și adăugarea unui strat de frunze, care ar trebui să ajute la descurajarea prădătorilor. Acest lucru creează un adăpost improvizat. Dacă este amplasat într-un loc retras, lângă un gard viu orientat spre nord, va crea cea mai sigură locație posibilă, a mai precizat sursa.