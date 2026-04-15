O plantă considerată demodată revine în forță în 2026. Tot mai mulți grădinari renunță la grădinile îngrijite în 2026 

Grădinile din 2026 arată altfel decât îți imaginezi: mai sălbatice, mai ecologice și mai prietenoase cu polenizatorii. Experți în horticultură din SUA conturează cele cinci tendințe care redefinesc spațiile exterioare anul acesta – de la florile sălbatice la un arbust considerat mult timp demodat, realsimple.com.

1. Grădinăritul haotic

Prima tendință majoră este abandonarea regulilor rigide. Grădinile extrem de îngrijite lasă loc unui stil mai relaxat, dominat de flori sălbatice. „Aceste grădini susțin biodiversitatea prin crearea de habitate esențiale pentru albine, fluturi și insecte benefice”, spune Rebecca Sears, expertă în grădinărit la Ferry-Morse.

Avantajul principal este simplitatea. Nu ai nevoie de sol perfect sau atenție constantă. Alegi un amestec de semințe potrivit pentru regiunea ta, le împrăștii și le uzi ușor. Natura preia controlul de acolo.

2. Schimburi ecologice

Grădinăritul ecologic continuă să câștige teren în 2026. Andrew Bunting, specialist, recomandă pași mici și concreți. Înlocuiește echipamentele cu benzină cu unele pe baterie. Lasă o parte din frunze ca mulci natural, oferă acoperire insectelor native care hibernează. Plantează câteva specii pentru a sprijini polenizatorii. Reduce treptat suprafața de gazon și extinde grădinile.

3. Grădini comestibile ecologice

Tot mai mulți grădinari vor să știe exact ce conțin alimentele pe care le cultivă. Tendința este să alegi semințe certificate ecologic, sol sănătos și udare constantă. „Oamenii vor certitudinea că legumele și ierburile lor sunt cultivate fără substanțe chimice sintetice”, explică Sears. Recomandarea ei: cultivă ceea ce știi că familia ta va aprecia și ce se dezvoltă bine în zona ta.

4. Revenirea hortensiilor

Arbustul considerat demodat timp de decenii este acum vedeta grădinilor. În ultimii 20 de ani a avut loc o renaștere globală a hortensiilor, care a dus la apariția a sute de soiuri noi. Alegerea varietății potrivite depinde de locație. Hydrangea macrophylla preferă umbra filtrată, în timp ce hortensia netedă și cea cu frunze de stejar înfloresc în plin soare.

5. Microgrădinăritul

Nu ai nevoie de o curte mare pentru a grădini. Balcoanele, terasele, paturile ridicate și jardinierele sunt suficiente. „Grădinarii vor continua să maximizeze cultivarea în spații limitate, cu plante care au un impact puternic”, spune Sears. Sfatul ei: alege semințe cultivate pentru ghivece și nu subestima puterea spațiului vertical.