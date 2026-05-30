Salvatorii au eliberat 4 bărbați blocați într-o peșteră inundată din Laos

Grupurile de salvare din Laos și Thailanda au postat pe rețelele de socializare informații despre operațiunea reușită, alături de fotografii cu bărbații întinși pe targă, purtând măști de oxigen și înfășurați în pături de folie, relatează AP.

Nivelul apei din peșteră a scăzut

Organizația laoțiană Rescue Volunteer for People a anunțat pe pagina sa de Facebook că nivelul apei din peșteră a scăzut suficient pentru ca aceștia să poată pleca cu scafandrii care intraseră să aducă alimente și apă. Aceștia au spus că vor continua căutarea celor doi dispăruți.

Primul membru al grupului blocat a fost evacuat în siguranță vineri. Potrivit salvatorilor, operațiunea a durat aproximativ 30 de minute. Videoclipurile au arătat momentul în care a ieșit din apă alături de un scafandru, trăgându-și respirația înainte de a se chinui să se târască printr-un pasaj îngust și inundat și de a se ridica în picioare nesigur.

Căutau minerale valoroase

Se pare că sătenii au intrat în peșteră săptămâna trecută pentru a căuta minerale valoroase, înainte de a fi prinși în capcană de inundații fulgerătoare care le-au blocat ieșirea. Un alt sătean a scăpat la timp și a alertat autoritățile cu privire la cei șapte rămași în urmă.

Cinci dintre ei au fost găsiți în viață miercuri . Au fost identificați după prenumele lor: Khamla, Mued, Ee, Ing și Laen.

Echipelor de salvare din Laos și din Thailanda vecină li s-au alăturat colegi japonezi și malaezieni. Se pare că specialiști indonezieni, francezi și australieni au ajuns și ei la fața locului, într-o zonă accidentată din provincia centrală Xaisomboun, la aproximativ 120 de kilometri nord de capitala Vientiane.