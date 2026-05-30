Prima pagină » Știri externe » Salvatorii au eliberat 4 bărbați blocați într-o peșteră inundată din Laos

Salvatorii au eliberat 4 bărbați blocați într-o peșteră inundată din Laos

Echipele de salvare din Laos au declarat sâmbătă că au evacuat în siguranță patru săteni blocați într-o peșteră inundată timp de 10 zile, la o zi după ce o altă persoană a fost extrasă cu succes. Doi bărbați rămân dispăruți.
Salvatorii au eliberat 4 bărbați blocați într-o peșteră inundată din Laos
Foto: Facebook
Laurențiu Marinov
30 mai 2026, 20:12, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Grupurile de salvare din Laos și Thailanda au postat pe rețelele de socializare informații despre operațiunea reușită, alături de fotografii cu bărbații întinși pe targă, purtând măști de oxigen și înfășurați în pături de folie, relatează AP.

Se pare că sătenii au intrat în peșteră săptămâna trecută pentru a căuta minerale valoroase, înainte de a fi prinși în capcană de inundații fulgerătoare care le-au blocat ieșirea. Un alt sătean a scăpat la timp și a alertat autoritățile cu privire la cei șapte rămași în urmă.

Nivelul apei din peșteră a scăzut

Organizația laoțiană Rescue Volunteer for People a anunțat pe pagina sa de Facebook că nivelul apei din peșteră a scăzut suficient pentru ca aceștia să poată pleca cu scafandrii care intraseră să aducă alimente și apă. Aceștia au spus că vor continua căutarea celor doi dispăruți.

Primul membru al grupului blocat a fost evacuat în siguranță vineri. Potrivit salvatorilor, operațiunea a durat aproximativ 30 de minute. Videoclipurile au arătat momentul în care a ieșit din apă alături de un scafandru, trăgându-și respirația înainte de a se chinui să se târască printr-un pasaj îngust și inundat și de a se ridica în picioare nesigur.

Căutau minerale valoroase

Se pare că sătenii au intrat în peșteră săptămâna trecută pentru a căuta minerale valoroase, înainte de a fi prinși în capcană de inundații fulgerătoare care le-au blocat ieșirea. Un alt sătean a scăpat la timp și a alertat autoritățile cu privire la cei șapte rămași în urmă.

Cinci dintre ei au fost găsiți în viață miercuri . Au fost identificați după prenumele lor: Khamla, Mued, Ee, Ing și Laen.

Echipelor de salvare din Laos și din Thailanda vecină li s-au alăturat colegi japonezi și malaezieni. Se pare că specialiști indonezieni, francezi și australieni au ajuns și ei la fața locului, într-o zonă accidentată din provincia centrală Xaisomboun, la aproximativ 120 de kilometri nord de capitala Vientiane.

 

 

Recomandarea video

EXCLUSIV VIDEO: Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul din Galați
G4Media
Cum a ajuns Nicolae Ceaușescu în programul oficial al finalei Champions League, PSG - Arsenal: „Un fior în corp care te pregătește”
GSP.ro
O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
Gandul
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Cancan
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
Libertatea
Care este cea mai norocoasă zi din luna iunie 2026, pentru fiecare zodie în parte
CSID
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia