Persoanele care practică grădinăritul au o sănătate mai bună și un scop mai clar în viață

Grădinăritul nu este doar o activitate relaxantă, ci poate contribui la o îmbătrânire sănătoasă, un somn mai bun și un stil de viață echilibrat. Un studiu realizat pe peste 2.000 de persoane cu vârsta de peste 55 de ani arată că cei care practică grădinăritul sunt mai activi, mănâncă mai sănătos și au un nivel mai ridicat de satisfacție față de viață.
Andreea Tobias
30 mai 2026, 19:00, Știrile zilei
Grădinăritul îi ajută pe seniori să facă mai multă mișcare. CDC recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână pentru persoanele în vârstă.

Studiul arată că grădinarii depășesc cu ușurință această recomandare. Ei petrec în medie cinci ore pe săptămână în grădină și mențin obiceiul de zeci de ani, conform Martha Stewart.

Activități precum săpatul, aratul sau plivitul sunt clasificate drept efort fizic moderat sau intens. Avantajul este că sunt și plăcute, ceea ce crește șansele de a fi practicate constant.

Somn mai bun, dietă mai sănătoasă, mai mult sens în viață

Persoanele adulte care fac grădinărit au raportat comportamente semnificativ mai sănătoase față de cei care nu grădinăresc. Dorm mai bine, au nevoie mai rar de medic și consumă mai multe fructe și legume.

Studiul a mai constatat că grădinarii au un simț al scopului mai puternic. Au și o satisfacție față de viață mai mare și un sentiment de recunoștință mai pronunțat.

Cum să începi

Laurel Mertz, analist de cercetare senior la Mather Institute, recomandă să pornești alături de un prieten.

Grădinile comunitare și schimburile de recoltă sunt un bun punct de plecare. O vizită la o pepinieră locală poate oferi sfaturi despre unelte și perioade de plantare.

Pentru cei cu probleme de sănătate, grădinăritul hidroponic sau aeroponic reprezintă alternative mai puțin solicitante fizic.

