4 obiceiuri zilnice ale celor mai fericiți oameni, dezvăluite de un expert Harvard

Credința, familia, prietenii și munca cu sens. Acestea sunt cele patru lucruri pe care le fac zilnic oamenii fericiți. Concluzia aparține profesorului Arthur C. Brooks de la Harvard.

Brooks a explicat rețeta oamenilor fericiți într-un podcast, notează El Economista.

„Își practică credința. Sunt aproape de familiile lor. Au prieteni adevărați. Și își iau munca în serios”, a spus acesta.

Al patrulea pilon este munca cu sens. Nu orice muncă, ci una care creează valoare și ajută alți oameni. Brooks leagă fericirea de utilitate și contribuție socială.

Fericirea scade la 50 de ani

Un studiu din 2024 arată că tinerii de azi sunt mai nefericiți decât generațiile anterioare. Curba fericirii are forma literei „U”. Bunăstarea este ridicată la 20 de ani, scade până la 50, apoi crește din nou.

Factorii care influențează această scădere sunt multipli. Îmbătrânirea, conflictele internaționale și inegalitatea economică contribuie la starea de rău globală.

Obiceiuri ale celor mai fericiți oameni: Când e nevoie de ajutor

Experții recomandă ajutor psihologic când starea de rău afectează viața de zi cu zi. Tulburările mentale, stresul ridicat și problemele de somn sunt semnale clare. Ignorarea lor poate agrava situația.