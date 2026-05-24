Care este momentul ideal al zilei în care să uzi plantele. Modul prin care eviți ofilirea

Ioana Târziu
24 mai 2026, 21:29, Life-Inedit
Specialiștii în nutriție pentru plante de la Phostrogen au explicat care este cel mai bun moment pentru udarea plantelor, potrivit Express.

Odată cu venirea verii și a temperaturilor ce depășesc 30°C, este importantă udarea plantelor de exterior la momentul potrivit. Astfel, poate fi evitată ofilirea și moartea acestora.

Specialiștii de la Phostrogen afirmă ideea că fiecare plantă conține 80% apă. Singura modalitate prin care ele pot absorbi apa este prin rădăcini. Astfel, udarea corectă este absolut esențială.

Intervalul orar potrivit

Potrivit Phostrogen, udarea plantelor pe timpul verii este ideală „seara, între orele 17:00 și 19:00, deoarece udarea în plin soare poate arde plantele”.

Seara există un risc redus de evaporare, iar planta va absorbi toată apa furnizată.

Administratoarea unui blog dedicat florilor, Linda Ly, susține că cel mai bun moment pentru a uda grădina vara este între orele 5:00 și 9:00. Seara, ideal este între orele 17:00 și 20:00, potrivit aceleiași surse.

Plantele nu trebuie stropite în fiecare zi

De asemenea, trebuie evitată stropirea ușoară cu apă a plantelor zilnic.

Potrivit lui Henry Bartlam, fondatorul unui site dedicat plantelor, este ideală „o baie bună la fiecare câteva zile”. Aceasta este potrivită mai ales pe vreme mai caldă, „decât o stropire rapidă în fiecare zi”.

El averizează și asupra faptului că nu trebuie „să udați excesiv și să saturați solul, nu numai că acest lucru ar putea deteriora plantele, dar ar irosi și apă valoroasă”, mai arată sursa.

În schimb, primăvara și toamna, specialiștii în nutriția plantelor de la Phostrogen spun că udarea plantelor este ideală „dimineața devreme”.

