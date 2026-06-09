Top 5 plante care fac senzație în grădini în acest sezon

Evaluarea a fost realizată de specialiști în horticultură care au urmărit comportamentul plantelor în diferite condiții de cultivare, atât în grădini, cât și în containere, potrivit The Independent.

Cum sunt testate noile varietăți

În fiecare primăvară, crescătorii și producătorii trimit mostre ale noilor plante înainte ca acestea să ajungă pe piață.

Acestea sunt cultivate și monitorizate pe durata întregului sezon.

Experții analizează mai multe criterii. Printre acestea se numără ritmul de dezvoltare, capacitatea de înflorire, rezistența la boli și dăunători, dar și adaptarea la diferite condiții de mediu.

Scopul este identificarea soiurilor care oferă cele mai bune rezultate pentru grădinarii amatori și profesioniști.

Florile care au impresionat în acest an

Printre plantele remarcate se află anemona Harlequin „Cameo”, o varietate perenă cu flori roz asemănătoare margaretelor. Planta înflorește din vară până la primele înghețuri și poate fi cultivată atât în soare, cât și în semiumbră.

O altă prezență remarcată este echinacea „French Tips”. Soiul atrage atenția prin petalele roz cu vârfuri albe și prin perioada lungă de înflorire. Specialiștii spun că planta atrage polenizatori și prezintă o bună rezistență în grădină.

Pe lista recomandărilor se află și Lobelia „Laguna Royal Blue Pearl”. Aceasta produce pe tot parcursul verii flori albastre cu centru alb și tolerează mai bine temperaturile ridicate decât varietățile anterioare.

Plante pentru containere și spații mici

Supertunia Mini Vista „Pink Cloud” s-a remarcat prin înflorirea continuă până la sfârșitul sezonului. Florile roz și aspectul compact o recomandă pentru ghivece și jardiniere.

De asemenea, begonia „Hula White” a atras atenția datorită numărului mare de flori albe care acoperă aproape complet frunzișul. Planta poate fi cultivată atât în zone însorite, cât și în spații umbrite.

Recomandări pentru cumpărători

Specialiștii subliniază că aspectul unei plante nu este singurul criteriu care trebuie luat în calcul la cumpărare.

Rezistența la boli, durata înfloririi și adaptarea la condițiile locale sunt considerate elemente esențiale pentru succesul unei grădini.

Plantele incluse în selecția din acest an au fost apreciate tocmai pentru combinația dintre valoarea ornamentală și performanța demonstrată în timpul testelor desfășurate pe parcursul întregului sezon de vegetație.