Metoda ingenioasă care îți salvează plantele de la ofilire cât timp ești plecat în vacanță

În ultimele săptămâni, Europa s-a confruntat cu o vreme neobișnuit de călduroasă, doborând inclusiv recorduri de temperatură în mai multe țări. Deși multe plante de exterior pot supraviețui doar cu apa de ploaie, lipsa precipitațiilor i-a determinat pe cei care au grădini sau plante în ghiveci să le ude periodic pentru a le menține sănătoase.

Cu toate acestea, decizia de a pleca într-o vacanță timp de mai multe zile nu permite udarea regulată, mai ales dacă nu avem pe cineva care să ne ajute cu acest lucru cât timp lipsim de acasă.

Cu toate acestea, există câteva soluții simple, iar un grădinar a dezvăluit o metodă ieftină prin care plantele pot rămâne hidratate cât timp ești plecat în vacanță, iar temperaturile se mențin ridicate.

Metoda ingenioasă care îți salvează plantele de la ofilire cât timp ești în vacanță

Grădinarul Simon Akeroyd a dezvăluit, într-un videoclip publicat pe TikTok, cum un simplu sac vechi de compost poate fi transformat într-un dispozitiv de udare lentă, util atunci când proprietarii sunt plecați, scrie Express.

Pentru a aplica metoda, sacul de compost trebuie verificat mai întâi pentru a vă asigura că este intact. Apoi, acesta se umple cu apă, fără a fi necesar să fie complet plin.

Sacul se leagă bine cu o bucată de sfoară, astfel încât apa să nu se verse. Ulterior, se face o gaură mică în partea de jos a sacului, pentru ca apa să poată curge treptat. Dacă sacul prezintă deja o scurgere, această etapă poate fi omisă.

Important este ca apa să se scurgă lent, nu să se golească rapid. Sacul se așază apoi în recipientul în care se află planta, iar procesul poate fi repetat pentru fiecare ghiveci care are nevoie de udare.

Simon Akeroyd spune că această soluție poate menține solul umed timp de câteva săptămâni, permițând plantelor să primească apă constant în lipsa proprietarilor.