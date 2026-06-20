Grădina ta suferă din cauza caniculei? Greșelile pe care mulți le fac vara

Grădina ta poate arăta obosită vara, din cauza căldurii excesive. Brit Sastrawidjaya, fondatoarea unei firme de amenajări peisagistice, explică ce soluții simple ajută plantele să reziste mai bine.

Căldura afectează plantele la fel cum te afectează și pe tine, explică Sastrawidjaya. Chiar și soiurile rezistente pot suferi în perioadele cu temperaturi ridicate.

Cauza principală este, de obicei, solul epuizat, scrie Real Simple. Microbiomul solului, rețeaua de bacterii și ciuperci, determină dacă grădina poate reține apa atunci când este nevoie.

Cum poți hrăni microbiomul solului

Sastrawidjaya recomandă renunțarea la îngrășămintele artificiale și la erbicidele cu glifosat. Acestea pot dăuna microbiomului benefic din sol.

În schimb, ceaiurile sau extractele de compost ajută la îmbogățirea solului. Plantele prosperă mai bine atunci când solul are o activitate microbiană sănătoasă.

Udarea trebuie făcută în profunzime, înainte de sosirea valurilor de căldură. Umezeala trebuie să pătrundă între 15 și 30 de centimetri în sol, întotdeauna înainte de ora nouă dimineața.

Pentru pătrundere mai adâncă, sunt necesare trei sesiuni de udare de 15 minute, cu pauze de 10 minute între ele. Metoda încurajează rădăcinile să crească mai adânc, accesând rezervele de apă din sol.

Ce sunt mini-grădinile de ploaie și cum ajută plantele

După perioade lungi de secetă, solul poate respinge apa, fenomen numit hidrofobicitate. Apa se scurge la suprafață, în loc să se infiltreze spre rădăcini.

Soluția este săparea unor mici adâncituri în grădină, în special lângă plantele uscate. Adânciturile încetinesc scurgerea apei și oferă timp solului să se rehidrateze.

Așchiile de lemn așezate la 7-10 centimetri adâncime reduc temperatura solului cu până la 18 grade. Mulciul ajută la reținerea umidității și protejează rădăcinile de variațiile bruște de temperatură.

Mulciul verde, format din plante vii care acoperă solul, oferă cele mai scăzute temperaturi și cea mai bună retenție de umiditate. Spuma de pajiște și cimbrul târâtor sunt opțiuni recomandate pentru acoperirea solului.

Ce plante rezistă mai bine la căldura verii

Plantele autohtone sunt cea mai sigură opțiune pentru o grădină care prosperă cu efort minim. Sastrawidjaya recomandă asterii, echinaceea, isopul și splinuta pentru culoare în timpul verii.

Plantarea este recomandată la sfârșitul primăverii sau în toamnă, nu în plină vară. Transplantarea în perioadele de căldură stresează inutil plantele.

Plantele care suferă vizibil ar putea avea nevoie de un loc cu mai puțină lumină solară. Mutarea lor trebuie făcută, totuși, abia în toamnă, când vremea este mai răcoroasă.

Sastrawidjaya recomandă să nu reacționezi imediat la primele semne de ofilire. Plantele perene bine înrădăcinate sunt, de obicei, mai rezistente decât par.