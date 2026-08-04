Messi, gest impresionant. Donează 80.000 de euro pentru reconstrucția unei zone devastate de incendii din Spania

Președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a confirmat donația lui Messi într-o postare pe platforma X, potrivit The Independent.

Într-o postare pe X, aceasta și-a exprimat recunoștința pentru gestul făcut de Messi.

„Leo Messi a donat 80.000 de euro pentru reconstrucția zonei Sierra Oeste de Madrid. Vreau să-i mulțumesc și să-i spun că locuitorii Madridului speră să-l întâmpine în curând pentru a-i oferi aplauzele pe care le merită”, a scris Isabel Diaz Ayuso.

Messi, cunsocut pentru activitatea filantropică

Regiunea Sierra Oeste, situată la vest de capitala Spaniei, a suferit pagube semnificative în urma incendiilor, iar locuitorii au fost nevoiți să se evacueze. Incendiile au afectat zeci de mii de hectare și au dus la evacuarea mai multor localități din vestul regiunii Madrid.

Messi este cunoscut pentru activitatea sa filantropică, fiind fondatorul Fundației Leo Messi în 2007, care sprijină copiii și tinerii prin inițiative în domeniul sănătății, educației și sportului.