Afidele vă vor lăsa în pace trandafirii cu o soluție din doar două ingrediente

Afidele sunt deosebit de răspândite în lunile de vară și acționează prin drenarea sevei din plante, potrivit Express.

Efectele negative ale afidelor asupra trandafirilor

Trandafirii care suferă de infestări cu afide pot prezenta un frunziș ondulat sau un reziduu lipicios. Acesta este cunoscut sub numele de miere de rouă și este secretat de afide. El poate duce ocazional la apariția mucegaiului funinginei, potrivit sursei.

Însă, potrivit lui David Austin Roses, expert în grădinărit, acest lucru nu reprezintă o amenințare pentru trandafiri.

Deși afidele servesc drept sursă vitală de hrană pentru fauna sălbatică, dacă doriți să reduceți numărul acestora pentru a vă proteja planta, există o soluție simplă.

Ce să faceți ca să scăpați de afide

Pentru a vă scăpa trandafirii de afide, Linda Moran, o expertă în grădinărit, a sfătuit: „Pulverizați un amestec cu detergent de vase și apă”, arată sursa citată.

Detergentul de vase diluat perturbă habitatul afidelor. Totuși, soluția necesită reaplicare la fiecare câteva zile, în special după ploaie.

Excesul de săpun poate deteriora plantele, așa că asigurați-vă că această tehnică este folosită cu moderație. O altă metodă eficientă pentru combaterea afidelor este atragerea buburuzelor în grădina dumneavoastră.

Totuși, afidele sunt importante în ecosistemul din grădină

Potrivit lui David Austin Roses, „în majoritatea cazurilor, afidele sunt cel mai bine lăsate în pace. Sunt o sursă importantă de hrană pentru buburuze, sirfide și alte insecte benefice. De asemenea, joacă un rol crucial în ecosistemul grădinii tale”.

„Dacă numărul lor crește, o pulverizare puternică de apă este de obicei suficientă pentru a-l reduce”, mai specifică expertul în grădinărit.

„De asemenea, le puteți freca ușor sau puteți încuraja prădătorii naturali prin plante însoțitoare precum pătrunjelul, coada șoricelului sau condurașii”, a conchis acesta, potrivit sursei.