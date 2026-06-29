Ce plantă nu trebuie să îți lipsească din grădină dacă vrei să atragi albinele

Nu doar că albinele produc miere delicioasă, dar joacă și un rol vital în polenizarea unei mari părți din alimentele și florile sălbatice, potrivit Mirror.

Populația de albine este în scădere din cauza schimbărilor climatice, iar prezența lor în grădini este încurajată.

Gospodăriile sunt în mod constant îndemnate să introducă anumite plante și flori în grădinile lor, pentru a atrage mai multe albine în zonă. Astfel, veți crea un refugiu vital pentru polenizatori, inclusiv bondari, albine melifere, viespi, trântori, buburuze, gândaci și alții.

Pentru păsări și creaturi precum aricii, grădinile pot servi drept locuri de odihnă, surse de hrană și locuri de refugiu esențiale, precizează sursa citată.

Dacă nu aveți suficient spațiu sau timp pentru a vă dedica grădinii, există o floare anume pe care ar trebui să o luați în considerare în luna iulie. Acestă plantă va atrage albinele.

Lavanda, ideală pentru a atrage albinele

Horticultorul Paul Atkinson de la Royal Horticultural Society (RHS) a împărtășit modul în care se poate propaga lavanda, pentru a o planta în grădina ta.

„Lavanda este o plantă super pentru grădină și grozavă pentru albine”, a explicat el, conform sursei.

Albinele sunt atrase de lavandă deoarece florile sale vii sunt foarte vizibile pentru ochii lor sensibili la UV. În același timp, planta emite un parfum puternic. Acesta servește drept semnal natural.

Atât albinele melifere, cât și bondarii apreciază această plantă. Bondarii au o afinitate deosebită pentru lavandă, arată sursa citată.

De asemenea, lavanda oferă o sursă abundentă de nectar. Aceasta este ușor disponibilă pe o perioadă lungă de timp. Nectarul reprezintă o sursă potrivită cerințelor alimentare ale unei albine.

Când trebuie plantată lavanda

Lavanda este ideal plantată la mijlocul sau sfârșitul primăverii. Totuși, odată ce temperatura solului crește și amenințarea înghețurilor severe dispare, luna iulie reprezintă o oportunitate excelentă pentru propagarea plantei.

„Așadar, în cazul lavandei, căutăm butași semi-copți. Folosind un cuțit ascuțit, vom tăia chiar sub nodul frunzei”, a explicat Atkinson.

Horticultorul sugerează să amplasați ghiveciul cu butași de lavandă proaspăt plantați într-un spațiu închis. Apoi, să îi acoperiți cu o pungă de plastic fixată cu o bandă elastică.

„Așadar, pentru a îngriji butașii, trebuie să scoateți punga în mod regulat, iar acest lucru doar reface aerul din jurul lor și previne putrezirea”, a adăugat acesta.

Cât timp trebuie lăsate rădăcinile să se dezvolte

„E bine să ai între patru și șase săptămâni pentru ca rădăcinile să se dezvolte”, a transmis el. „Și, în general, aș spune că pentru plantarea individuală a acestora, ai nevoie de un interval de timp de opt săptămâni”.

Prin luarea butașilor în iulie, aceștia vor fi gata pentru plantare individuală la începutul toamnei. Astfel, se oferă timp rădăcinilor să se stabilească înainte de instalarea iernii, mai precizează sursa.