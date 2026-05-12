Studiu în premieră. „Apocalipsa insectelor” provoacă malnutriția oamenilor în câteva regiuni

Insectele dispar și lasă în urmă lacune în securitatea alimentară globală, arată un studiu citat de Live Science. În ultimele trei decenii, insectele au scăzut într-un ritm alarmant pe tot globul, până la 1% pe an, după unele estimări. Scăderea a fost atât de intensă încât unii oameni de știință au numit-o „apocalipsa insectelor”.

Deoarece multe insecte polenizează culturile, lipsa lor produce efecte în lanț afectând sănătatea ecosistemului și randamentul culturilor. Până în prezent efectele nu au putut fi măsurate. În premieră, studiul publicat în luna mai în revista Nature stabilește cât de dăunătoare este dispariția insectelor inclusiv asupra sănătății umane.

Oamenii de știință au studiat relațiile dintre populațiile de insecte care polenizează, randamentul culturilor și dieta umană în 10 sate nepaleze pe parcursul unui an. Cele mai multe alimente consumate în acele așezări sunt cultivate la fața locului. Echipa a efectuat studii asupra polenizatorilor la fiecare două săptămâni și apoi a corelat datele cu cazurile de malnutriție.

Concluzia a fost clară: insectele polenizatoare erau responsabile pentru aproximativ 44% din producția agricolă a sătenilor și peste 20% din aportul lor de anumiți nutrienți esențiali, inclusiv vitamina A și vitamina E. Pe măsură ce vizitele insectelor au fost mai rare și mai puțin diversificate producția și sănătatea alimentară a oamenilor au scăzut.

Cecretătorii au simulat un viitor cu și mai puțini polenizatori, iar impactul a fost mai pronunțat. Dacă practicile agricole nu se schimbă, cercetătorii au prezis o pierdere de 7% a aportului de vitamina A pentru săteni până în 2030. Lipsa acesteia poate duce la pierderea vederii și la malformații congenitale.

Un semnal de alarmă și câteva soluții

Studiul reprezintă un adevărat semnal de alarmă. Aproximativ 2 miliarde de oameni se bazează în principal pe agricultura de mici dimensiuni, precum satele din studiu. Aproximativ trei sferturi din culturile globale au nevoie de polenizarea insectelor pentru a prospera, iar câteva culturi precum cafeaua, migdalele și ciocolata depind în totalitate de insectele polenizatoare pentru a supraviețui. Dacă tendințele actuale continuă, acest lucru ar putea pune în pericol capacitatea multor fermieri de a cultiva alimente la o scară semnificativă.

Noul studiu a găsit și modalități de a contracara tendința. Intervenții simple, cum ar fi plantarea florilor în apropierea fermelor, păstrarea albinelor sălbatice și reducerea utilizării pesticidelor, pot ajuta la creșterea numărului de polenizatori. Astfel de măsuri ar putea crește producțiile agricole peste nivelurile actuale cu până la 30%.