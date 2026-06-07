Evenimentul va avea loc pe scena Operei Naționale București și promite o seară în care umorul, virtuozitatea muzicală și farmecul operei buffa se întâlnesc într-o producție spectaculoasă.

Considerată una dintre capodoperele absolute ale genului comic, ”Bărbierul din Sevilla” rămâne, la peste două secole de la premieră, o operă care fascinează prin ritm, energie și personaje memorabile. Compusă de Gioachino Rossini și inspirată de celebra piesă a lui Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, opera urmărește povestea ingeniosului Figaro, bărbierul care devine strategul unei povești de iubire pline de obstacole. Cu inteligență, umor și multă spontaneitate, acesta îl ajută pe tânărul Conte Almaviva să cucerească inima frumoasei Rosina, ținută sub stricta supraveghere a bătrânului și posesivului Don Bartolo.

Montarea programată în cadrul ”Bucharest Opera Festival 2026” aduce în prim-plan energia inconfundabilă a muzicii rossiniene, marcată de arii celebre și momente muzicale de mare virtuozitate. Publicul va putea redescoperi celebra uvertură a operei, dar și pagini muzicale emblematice, într-o interpretare care pune în valoare atât rafinamentul vocal al soliștilor, cât și dinamica scenică specifică unei opere buffa de mare succes.

Dirijor: Daniel Jinga

Daniel Jinga Distribuție: Figaro: Sebastian Balaj; Rosina: Martiniana Antonie – invitată; Contele Almaviva: Bogdan Mihai; Don Bartolo: Iustinian Zetea; Don Basilio: Marius Boloș; Berta: Anna Stănescu – invitată; Fiorello/Sergentul: Daniel Filipescu; Notarul: Andrei Bolohan

Spectacolul face parte din programul ”Bucharest Opera Festival 2026”, care se va desfășura între 11 și 22 iunie, sub tema „Love Affairs”, concept care explorează iubirea în multiplele sale forme – pasională, comică, imposibilă sau tragică. Ajuns la cea de-a cincea ediție, festivalul transformă scena Operei Naționale București într-un spațiu de întâlnire al marilor producții lirice, reunind invitați internaționali și importante companii de operă și balet din România și din străinătate.

Prin farmecul său atemporal și savoarea comică inegalabilă, ”Bărbierul din Sevilla” este o alegere ideală atât pentru spectatorii fideli operei, cât și pentru cei aflați la prima întâlnire cu acest univers artistic. Reprezentația din 12 iunie oferă ocazia de a experimenta una dintre cele mai iubite creații ale repertoriului internațional într-un context festiv, dedicat excelenței artistice și dialogului cultural.

În cadrul unei ediții aniversare a ”Bucharest Opera Festival 2026”, întâlnirea cu Rossini este o celebrare a muzicii, a teatrului și a bucuriei de a spune povești prin artă.