Europa rămâne un reper global pentru turismul cultural și pentru călătoriile bazate pe experiențe. Întreruperile continue din lanțurile de aprovizionare cu energie și restricțiile de spațiu aerian au redus capacitatea pe anumite rute, ceea ce a dus la redirecționarea unor zboruri și la apariția unor hub-uri alternative de tranzit în Europa.

Chiar și în acest context, datele privind rezervările pentru perioada iunie-septembrie arată că preferința pentru destinații europene continuă să crească față de anul trecut.

Potrivit raportului „Tendințe în turism 2026” realizat de Institutul Economic Mastercard, șase dintre primele zece destinații globale sunt europene. Parisul înregistrează cea mai rapidă creștere și își confirmă poziția de hub internațional important pentru călătorii. Amsterdam și Bruxelles urmează îndeaproape, iar Barcelona, Madrid și Frankfurt înregistrează, la rândul lor, creșteri semnificative ale fluxurilor de turiști internaționali.

Tipare de cheltuieli

Realizatorii studiului arată că tiparele de cheltuieli arată cât de diversă rămâne Europa ca destinație de călătorie, cu multe tipuri de experiențe.

Astfel, turiștii elvețieni care merg în Franța tind să cheltuiască mai mult în retail, Parisul fiind o destinație importantă în sine. Vizitatorii britanici și olandezi pun mai mult accent pe experiențele culinare, în timp ce turiștii germani alocă mai mulți bani pentru cumpărături alimentare.

În Spania, viața de noapte rămâne un element definitoriu al economiei turistice, în special pentru britanici, care cheltuiesc în baruri cu 32% mai mult decât media vizitatorilor internaționali.

Cresc călătoriile cu trenul

Studiul arată că tot mai mult teren câștigă călătoriile cu trenul în Europa. Între 2022 și 2025, cheltuielile turiștilor pentru călătoriile cu trenul au crescut.

Turiștii spanioli folosesc cel mai mult trenul, cu o pondere de 2,7%, față de 1,8% în 2022. Sunt urmați de olandezi, cu 2,2%, față de 1,3% în 2022, și de turiștii belgieni și britanici, ambii cu 2,1%.

Europa este în centrul acestei tendințe, susținută și de Strategia UE pentru Mobilitate Sustenabilă și Inteligentă, care își propune să dubleze traficul feroviar de mare viteză până în 2030. Astfel, trenul devine o opțiune cu emisii mai reduse și tot mai accesibilă pentru călători.

În același timp, cresc și călătoriile cu trenuri de lux, care reprezintă acum aproximativ 20% din cheltuielile globale pentru călătoriile cu trenul. În Europa, cererea este cea mai puternică în rândul turiștilor din Italia, Spania și Regatul Unit. Turiștii italieni, în special, alocă peste 50% din cheltuielile lor pentru tren experiențelor feroviare de lux.

„Europa își păstrează atractivitatea”

„Într-un context geopolitic încă incert, economia călătoriilor din Europa a demonstrat, până acum, reziliență. Pe măsură ce tiparele de călătorie revin la un ritm mai normal, europenii pun tot mai mult accent pe valoare, accesibilitate și experiențe. Datele noastre arată că Europa își păstrează atractivitatea și continuă să susțină cererea globală pentru călătorii, chiar dacă factorii geopolitici, fluctuațiile valutare și contextul economic mai larg influențează tot mai mult modul și destinațiile în care oamenii aleg să călătorească”, a declarat Natalia Lechmanova, Economist-Șef pentru Europa la Mastercard.