Orașul european pitoresc care devine una dintre cele mai căutate destinații de vară în 2026

Amsterdam se conturează ca una dintre cele mai atractive destinații europene de vară în 2026. Orașul olandez oferă temperaturi de până la 23 °C în iunie, canale pitorești și obiective de renume mondial.
Andreea Tobias
14 mai 2026, 10:18, Știrile zilei
Cozile la aeroport, taxele pentru bagaje și întârzierile zborurilor descurajează tot mai mulți călători. Ruta directă cu trenul între Londra și Amsterdam devine o alternativă tot mai populară. Pasagerii ajung direct în inima orașului. Pot pleca dimineața din Londra și să se plimbe pe malul canalelor la ora prânzului, conform Express.

Ce temperaturi sunt în iunie

Prognozele indică maxime medii de aproximativ 20 °C pe tot parcursul lunii iunie. Zilele mai calde pot atinge 23 °C. Condițiile sunt ideale pentru plimbări, croaziere pe canale și mese în aer liber.

Ce poți vizita

Amsterdamul este considerat de mult timp una dintre cele mai frumoase destinații urbane din Europa. Este renumit pentru casele înguste de lângă canale, străzile pavate cu pietre și cultura relaxată a cafenelelor.

Printre atracțiile principale se numără Casa Annei Frank, Rijksmuseum și Muzeul Van Gogh. Vizitatorii pot petrece zile întregi explorând aceste obiective de renume mondial.

Cartierele De Pijp și Jordaan sunt pline de cafenele, baruri și buticuri independente. Orașul poate fi explorat în mare parte pe jos. Este popular și printre cicliști – mii de biciclete traversează podurile și cursurile de apă în fiecare zi.

Pentru cei care vor să evite stresul aeroporturilor și să se bucure de vreme caldă, Amsterdamul este una dintre cele mai atractive opțiuni pentru vara lui 2026.

