Mii de olandezi au sărbătorit ziua regelui pe străzile din Amsterdam

Mulțimi de oameni îmbrăcați în portocaliu au umplut, luni, străzile din Amsterdam, în cadrul sărbătorilor de ziua de naștere a monarhului olandez Willem-Alexander, relatează Euronews.

Olandezii s-au adunat să danseze, să cânte și să petreacă, cu bărci pline de-a lungul căilor navigabile ale orașului și străzi pline de tarabe și festivități.

Festivitățile anuale de Ziua Regelui au atras atât localnici, cât și turiști, mulți bucurându-se de vremea caldă și de atmosfera festivă.

În ciuda originilor sale regale, sărbătoarea a devenit o celebrare națională a primăverii și a comunității, reunind oameni din întreaga țară.