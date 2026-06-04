A ghicit ultimii trei campioni mondiali. Acum spune că Olanda va câștiga Cupa Mondială 2026

Joachim Klement nu este antrenor și nici analist sportiv clasic. Este economist și analist financiar, iar modelul său combină variabile statistice, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de succes la Cupele Mondiale.

Palmares: a indicat Germania înaintea turneului din Brazilia 2014, Franța înainte de Rusia 2018 și Argentina înainte de Qatar 2022. Trei predicții, trei succese consecutive, conform Bein sports.

Klement însuși recunoaște că formula sa nu este infailibilă. „O mare parte din fotbal depinde în continuare de noroc și de circumstanțe imposibil de prevăzut”, a spus economistul.

Cu toate acestea, istoricul său face ca fiecare nouă prognoză să fie urmărită cu atenție.

Ce spune modelul despre Cupa Mondială 2026

Conform simulării pentru 2026, Olanda ar urma să câștige trofeul, învingând Portugalia în finală. Predicția contrazice majoritatea prognozelor tradiționale, care favorizează de obicei Franța, Argentina, Spania sau Anglia.

Modelul include și câteva surprize pe parcurs: eliminări neașteptate și echipe capabile să perturbe ordinea obișnuită a fotbalului internațional.

De ce Olanda și de ce acum

Olanda nu a câștigat niciodată o Cupă Mondială, deși a ajuns în trei finale – în 1974, 1978 și 2010. Este una dintre puterile fotbalistice fără coroană ale lumii.

Sub conducerea lui Ronald Koeman și cu o generație competitivă de jucători, echipa națională olandeză vine la 2026 cu ambiții clare.

Dacă prognoza lui Klement se confirmă din nou, Olanda ar scrie istorie – și matematicianul german și-ar consolida statutul de referință a predicțiilor fotbalistice mondiale.