Surse. Om de afaceri din Brașov, prins la volan cu permisul suspendat, în Sinaia. A refuzat testarea DrugTest

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova au oprit în trafic, în noaptea de 14 mai 2026, un șofer care conducea cu permisul suspendat pe Bulevardul Carol I din Sinaia.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Prahova, incidentul a avut loc în jurul orei 02:30, când polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sinaia, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au tras pe dreapta un autoturism care circula din direcția Bulevardului Republicii către Bulevardul Ferdinand.

La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 31 de ani, din municipiul Brașov. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat încă din data de 8 martie 2026.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Totuși, acesta a refuzat testarea cu aparatul DrugTest.

În aceste condiții, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, pentru a stabili prezența sau absența substanțelor psihoactive în organism.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit surselor MEDIAFAX, bărbatul oprit de polițiști ar fi Grigore Sebastian Vieru, persoană publică și organizator de gale de lupte, om de afaceri, cunoscut și pentru relațiile sale cu frații Tate.

Grigore Sebastian Vieru este cel care i-a adus pentru prima dată pe fraţii Tate în România, în 2014. Pe vremea aceea, aceștia doi îl ajutau să facă galele RXF.

Astăzi, Vieru este cunoscut în lumea sporturilor de contact, vorbește frecvent în spațiul public despre competițiile pe care le organizează și despre sportivii pe care îi promovează și apare des în podcasturi și emisiuni TV cu profil sportiv.