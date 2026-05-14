Prima pagină » Justiţie » Surse. Om de afaceri din Brașov, prins la volan cu permisul suspendat, în Sinaia. A refuzat testarea DrugTest

Surse. Om de afaceri din Brașov, prins la volan cu permisul suspendat, în Sinaia. A refuzat testarea DrugTest

Un bărbat de 31 de ani din Brașov, despre care surse spun pentru MEDIAFAX că ar fi omul de afaceri Grigore Sebastian Vieru, a fost prins în Sinaia conducând cu permisul suspendat și a refuzat testarea DrugTest.
Surse. Om de afaceri din Brașov, prins la volan cu permisul suspendat, în Sinaia. A refuzat testarea DrugTest
Departamentul Social
14 mai 2026, 11:10, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova au oprit în trafic, în noaptea de 14 mai 2026, un șofer care conducea cu permisul suspendat pe Bulevardul Carol I din Sinaia.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Prahova, incidentul a avut loc în jurul orei 02:30, când polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sinaia, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au tras pe dreapta un autoturism care circula din direcția Bulevardului Republicii către Bulevardul Ferdinand.

La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 31 de ani, din municipiul Brașov. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat încă din data de 8 martie 2026.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Totuși, acesta a refuzat testarea cu aparatul DrugTest.

În aceste condiții, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, pentru a stabili prezența sau absența substanțelor psihoactive în organism.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit surselor MEDIAFAX, bărbatul oprit de polițiști ar fi Grigore Sebastian Vieru, persoană publică și organizator de gale de lupte, om de afaceri, cunoscut și pentru relațiile sale cu frații Tate.

Grigore Sebastian Vieru este cel care i-a adus pentru prima dată pe fraţii Tate în România, în 2014. Pe vremea aceea, aceștia doi îl ajutau să facă galele RXF.

Astăzi, Vieru este cunoscut în lumea sporturilor de contact, vorbește frecvent în spațiul public despre competițiile pe care le organizează și despre sportivii pe care îi promovează și apare des în podcasturi și emisiuni TV cu profil sportiv.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Cele două cuvinte spuse de Chivu la telefon, imediat cum s-a terminat finala Cupei Italiei
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă brânză din supermarket, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „O să strâmbați din nas”
CSID
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Promotor